Este fin de semana la temporada invernal se encontrará causando estragos a nivel nacional, especialmente en la salud de la población, por lo que te recomendamos que tomes las precauciones pertinentes. Y es que los próximos días no será un bajón de temperatura normal, debido a que el frío en México llegará por partida doble.

Por un lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conservará activa la alerta por el Frente Frío número 28, sin embargo, la llegada del Frente Frío número 29 es inminente y se presentará a la par del anteriormente mencionado, este verá su llegada por la zona norte del país.

Ante este suceso es recomendable el salir lo menos posible a altas horas de la noche, o inclusive demasiado temprano por la mañana, porque al no contar con la luz solar, las bajas temperaturas seguirán presentes. A continuación, te informaremos cuales son los estados que presentarán mayores complicaciones climatológicas.

Estados que presentarán temperaturas mínimas de -10 a -5 °C : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Estados que presentarán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C : Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Estados que presentarán temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de Frentes Fríos en México 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un seguimiento de los Frentes Fríos durante el 2025 y parte del 2026, destacando que de enero a mayo de este año se pronostican un total de al menos 48 Frentes Fríos.

