Frentes fríos 28 y 29 traerán heladas de -10 grados en varios estados

Este fin de semana se espera la llegada del Frente Frío número 29, por lo que te recomendamos tomar las precauciones pertinentes para salvaguardar tu salud

Por: Citlali Torres Rivera

Al vestirte utiliza varias capas de ropa para poder ajustarte a la temperatura y conservar mejor tu calor corporal, así evitarás el contraer enfermedades respiratorios. Unsplash

Este fin de semana la temporada invernal se encontrará causando estragos a nivel nacional, especialmente en la salud de la población, por lo que te recomendamos que tomes las precauciones pertinentes. Y es que los próximos días no será un bajón de temperatura normal, debido a que el frío en México llegará por partida doble

Por un lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conservará activa la alerta por el Frente Frío número 28, sin embargo, la llegada del Frente Frío número 29 es inminente y se presentará a la par del anteriormente mencionado, este verá su llegada por la zona norte del país. 

Ante este suceso es recomendable el salir lo menos posible a altas horas de la noche, o inclusive demasiado temprano por la mañana, porque al no contar con la luz solar, las bajas temperaturas seguirán presentes. A continuación, te informaremos cuales son los estados que presentarán mayores complicaciones climatológicas

  • Estados que presentarán temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: Chihuahua y Durango.
  • Estados que presentarán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C : Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • Estados que presentarán temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de Frentes Fríos en México 2026

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó un seguimiento de los Frentes Fríos durante el 2025 y parte del 2026, destacando que de enero a mayo de este año se pronostican un total de al menos 48 Frentes Fríos. 

