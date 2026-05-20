El clima en México no deja de sorprendernos en esta recta final de la primavera. Justo cuando pensábamos que las implacables olas de calor dominarían por completo el resto del mes de mayo, un frente frío fuera de temporada ha decidido hacer su aparición para cambiar drásticamente el panorama nacional.

Este fenómeno meteorológico inusual, que rompe por completo con los patrones habituales de esta época del año, impactará diversas regiones del Territorio Mexicano. Su llegada traerá consigo un descenso brusco en los termómetros, obligando a miles de ciudadanos a sacar nuevamente las chamarras y prepararse para el frío.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), trabajando en estrecha coordinación con la Conagua, este sistema frontal no llegará solo. Generará condiciones climáticas severas que requieren la atención inmediata de toda la población para evitar accidentes y proteger la salud.

¿Qué estados sufrirán el impacto directo de las heladas?

Las autoridades meteorológicas han emitido alertas específicas y urgentes para la región norte del país. Es precisamente en esta zona donde se esperan las temperaturas más gélidas y extremas de este sorpresivo evento climático, contrastando fuertemente con el calor sofocante que se había sentido en días previos.

Las zonas montañosas y sierras de Chihuahua y Durango serán, sin lugar a dudas, las más castigadas por este sistema frontal. Los pronósticos oficiales indican que enfrentarán heladas severas que podrían alcanzar hasta los -5 grados centígrados durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana.

Además del frío extremo que calará hasta los huesos, el choque violento de esta masa de aire gélido con las corrientes cálidas predominantes provocará una inestabilidad atmosférica grave. Esto desencadenará una serie de eventos meteorológicos adversos que mantendrán en alerta máxima a las autoridades de protección civil.

Vientos súper fuertes y la latente amenaza de tornados

El viento se convertirá en otro factor de riesgo sumamente importante durante las próximas horas. Los modelos climáticos pronostican rachas sostenidas de 50 a 70 kilómetros por hora, las cuales levantarán intensas y peligrosas tolvaneras, reduciendo drásticamente la visibilidad en las carreteras de Sonora y Chihuahua.

Sin embargo, la mayor preocupación de los expertos en clima se centra en el noreste de la república mexicana. En esta región en particular, las condiciones atmosféricas son perfectas y propicias para el desarrollo de fenómenos mucho más destructivos y rápidos que requieren una vigilancia extrema por parte de todos.

Existe una probabilidad alarmantemente alta de formación de torbellinos o incluso tornados si las condiciones continúan evolucionando. Las áreas bajo mayor riesgo de sufrir estos embates incluyen las regiones del norte de Coahuila, el norte de Nuevo León y las zonas noroeste y norte del estado de Tamaulipas.

Lluvias intensas, granizo y el marcado contraste térmico nacional

Paralelamente a los severos efectos de este frente frío en la frontera norte, una activa onda tropical se desplazará rápidamente sobre el sureste de México. Este segundo sistema meteorológico estará reforzando de manera significativa la probabilidad de precipitaciones abundantes y constantes en dicha región del país.

Esto significa que, mientras el norte se congela y lucha contra los vientos huracanados, otros estados experimentarán lluvias fuertes a puntuales. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de intensas descargas eléctricas y la posible caída de granizo, complicando el tránsito vehicular y las actividades diarias de los ciudadanos.

A pesar de este necesario pero violento respiro helado en la zona norte, una persistente circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá su dominio. Esto provocará que el ambiente de caluroso a muy caluroso continúe asfixiando a la mayor parte del territorio nacional sin dar tregua.

Entidades como Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán y Veracruz seguirán lidiando con temperaturas sofocantes que podrían superar los 35 e incluso 40 grados centígrados. Esta situación evidencia el extremo y fascinante contraste climático que caracteriza a nuestro país durante esta compleja temporada de transición primaveral.

Para mantenerte a salvo frente a este clima extremo y los cambios bruscos de temperatura, te compartimos una lista de recomendaciones que debes aplicar a partir del día de hoy:

Abrígate en capas si habitas en las zonas serranas del norte.

Evita conducir durante las tolvaneras para prevenir accidentes por baja visibilidad.

Asegura techos, ventanas y objetos sueltos ante la amenaza de torbellinos.

Sigue las actualizaciones del clima de la Conagua en tiempo real.

CT