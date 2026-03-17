Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 17 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 17 de marzo informa que estará con lluvia de gran intensidad con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan