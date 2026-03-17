Martes, 17 de Marzo 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 17 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 17 de marzo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 17 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 17 de marzo informa que estará con lluvia de gran intensidad con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
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