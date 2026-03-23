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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 23 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 7

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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