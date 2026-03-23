Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 23 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 9 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 26 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 7Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga