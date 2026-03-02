Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 2 de marzo informa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos