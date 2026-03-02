Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 2 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 56%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 7 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 8 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

