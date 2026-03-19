Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 19 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 19 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque