Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 19 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este jueves 19 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 21 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

