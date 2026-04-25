La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido un aviso urgente para todos los habitantes de la capital del país. Durante este sábado 25 de abril, se ha activado de manera oficial la Alerta Amarilla debido a un pronóstico de temperaturas inusualmente altas que afectarán gran parte del territorio metropolitano, obligando a modificar las rutinas de fin de semana.

Los reportes meteorológicos más recientes indican que los termómetros registrarán entre 30 °C y 32 °C, un nivel de calor que requiere tomar precauciones inmediatas en la CDMX. Este fenómeno climático impactará con mayor severidad durante el periodo más crítico del día, específicamente entre las 13:00 y las 18:00 horas, momento en el que la radiación solar alcanza su punto máximo y el riesgo de insolación se dispara.

¿Cuáles son las 12 alcaldías afectadas por la Alerta Amarilla?

Es fundamental que los ciudadanos sepan exactamente dónde golpeará con mayor fuerza esta ola de calor para planificar sus actividades al aire libre. Las demarcaciones que se encuentran bajo esta alerta preventiva incluyen a Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y la céntrica alcaldía Cuauhtémoc, zonas reconocidas por su alta afluencia peatonal, turística y comercial durante los fines de semana.

A esta extensa lista de zonas afectadas también se suman Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Si resides, trabajas o tienes planeado transitar por alguna de estas áreas durante la tarde, las autoridades recomiendan extremar cuidados para evitar complicaciones graves de salud, como el temido golpe de calor o cuadros de deshidratación severa que requieran hospitalización.

La activación de esta alerta meteorológica no es un tema menor, ya que el incremento térmico en estas zonas urbanas se agrava considerablemente por la plancha de asfalto y la falta de áreas verdes en ciertos puntos. Por ello, el gobierno capitalino insiste en que la población vulnerable, especialmente niños pequeños, mujeres embarazadas y adultos mayores, permanezca en interiores frescos durante las horas pico de calor.

Recomendaciones para sobrevivir al calor extremo

Ante este escenario sofocante que envuelve a la ciudad, la prevención se convierte en tu mejor aliada para disfrutar del descanso sin contratiempos. Aquí tienes una lista de puntos clave y consejos prácticos avalados por expertos para protegerte eficazmente de las inclemencias del clima:

Usa protección solar rigurosa: Aplica un bloqueador dermatológico con FPS 50+ al menos 20 minutos antes de salir de casa. Es vital reaplicarlo cada cuatro horas, especialmente si sudas mucho, para evitar quemaduras severas en la piel y prevenir daños celulares a largo plazo.

Aplica un bloqueador dermatológico con FPS 50+ al menos 20 minutos antes de salir de casa. Es vital reaplicarlo cada cuatro horas, especialmente si sudas mucho, para evitar quemaduras severas en la piel y prevenir daños celulares a largo plazo. Viste ropa inteligente y adecuada: Opta siempre por prendas holgadas de colores claros, preferentemente confeccionadas con telas transpirables y naturales como el algodón o el lino. No olvides complementar tu atuendo con gafas de sol con filtro UV y sombreros de ala ancha para proteger tu rostro.

Opta siempre por prendas holgadas de colores claros, preferentemente confeccionadas con telas transpirables y naturales como el algodón o el lino. No olvides complementar tu atuendo con gafas de sol con filtro UV y sombreros de ala ancha para proteger tu rostro. Mantén una hidratación constante: Bebe agua natural purificada durante todo el día, incluso si no experimentas sensación de sed. Evita por completo el consumo de bebidas alcohólicas, energizantes o muy azucaradas, ya que estas sustancias aceleran el proceso de deshidratación y aumentan la fatiga corporal.

El peligro oculto: ¿Por qué evitar comer en la calle hoy?

Un aspecto crucial que a menudo pasamos por alto durante los días de calor extremo es el alto riesgo asociado con la alimentación en la vía pública. Las autoridades sanitarias han hecho especial énfasis en evitar consumir alimentos preparados en puestos ambulantes mientras esté vigente esta Alerta Amarilla en la capital.

La razón científica detrás de esta estricta advertencia es simple pero vital: las altas temperaturas aceleran drásticamente el proceso de descomposición de los ingredientes. Alimentos vulnerables como carnes, mariscos, lácteos y salsas pueden echarse a perder en cuestión de horas, desencadenando severas infecciones gastrointestinales que podrían afectar tu salud.

Si te ves en la necesidad ineludible de comer fuera de casa, opta por establecimientos cerrados que cuenten con sistemas de refrigeración adecuados y estrictas medidas de higiene comprobables. Tu salud digestiva es tan importante como proteger tu piel del sol, así que no escatimes en precauciones cuando el termómetro supera la barrera de los 30 grados.

Finalmente, recuerda mantenerte informado a través de canales oficiales y medios de comunicación confiables para conocer cualquier actualización sobre el clima. No subestimes el poder de la naturaleza; adapta tus planes, busca la sombra y haz de la prevención tu prioridad número uno durante esta jornada dominada por el sol en la Ciudad de México.

CT