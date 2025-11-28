Con la llegada del próximo Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes al rededor del mundo y cuya edición será llevada a cabo en los 3 países que conforman América del Norte (Canadá-Estados Unidos-México), las ciudades donde se realizarán estos eventos han comenzado con adecuaciones y transformaciones para un mejor rendimiento dentro de estás metrópolis.

Destacando la CDMX (Ciudad de México) , capital del país no angolosajón que conforma esta triada de sedes para el magno evento deportivo, dando a conoces 5 nuevas obras respecto a la movilidad dentro de la ciudad, uno de los retos más importantes de la capital mexicana.

¿Qué obras de movilidad se anunciaron para la CDMX rumbo al Mundiual 2026?

La actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer el plan de infraestructira y movilidad que la CDMX llevará a cabo en el contexto de la Copa Mundial 2026 , esto debido a los millones de visitantes que se espera llegan a la capital mexicana en el contexto de este evento deportivo.

Cabe destecar que además de la presindenta, Clara Brugada Jefa de Gobierno de la CDMX también presentó este proyecto, en el que se reveló que cerca de 2 millones de pesos destinados por la Federación serían utilizados para trasporte y movilidad dentro de la metrópóli mexicana.

Entre lo más comentado por ambas mandatarias se destaca una importante red de electromovilidad, con la cual se pretende recuperar espacios públicos y mejorar la seguridad interna de la CDMX .

Cabe mencionar que el 11 de junio de 2026 será el incio de la Copa Mundial, siendo la CDMX la única entidad del país en ser por cuarta vez sede de este importante evento, cuya crónologia correspondería a los siguientes años: 1970; 1971 (Mundial Femenil); 1986 y el próximo 2026.

¿Cuáles son las obras de movilidad que la CDMX tendrá para el próximo Mundial 2026?

Nueva ruta del Trolebús Chapultepec–Ciudad Universitaria , que ampliará la red de electromovilidad al sur de la capital.



, que ampliará la red de electromovilidad al sur de la capital. Modernización del Tren Ligero , con renovación de vías, estaciones y material rodante.



, con renovación de vías, estaciones y material rodante. Red de autobuses eléctricos en el Centro Histórico , para reducir tiempos de traslado y reforzar conectividad turística.



, para reducir tiempos de traslado y reforzar conectividad turística. Renovación de la Calzada de Tlalpan, con ciclovía, parque lineal flotante y mejora integral del corredor.



con ciclovía, parque lineal flotante y mejora integral del corredor. Rehabilitación de 10 rutas turísticas y mejora de los embarcaderos de Xochimilco, como parte del corredor cultural asociado al torneo.

BB