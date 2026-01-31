Calendario febrero 2026: ¿El día 2 es feriado en México y por qué?

El primer fin de semana largo de 2026, que contempla un periodo de descanso extendido para trabajadores y estudiantes, aparece en el calendario laboral y escolar de México para principios del mes de febrero.

¿Cuáles trabajadores tendrán puente largo o megapuente?

El lunes 2 de febrero de 2026 está considerado como día de descanso obligatorio, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por esta razón, miles de personas trabajadoras no deberán presentarse a laborar en sus centros de trabajo.

Si bien existe la creencia de que el descanso se relaciona con el Día de la Candelaria, una tradición del calendario litúrgico, la suspensión de actividades laborales corresponde en realidad a la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya fecha oficial, el 5 de febrero (que cae en jueves), se recorre al lunes anterior que es el día 2.

Para quienes descansan sábado y domingo, este ajuste se traduce en tres días consecutivos de descanso.

¿Cómo deben pagar a un empleado si trabaja el 2 de febrero?

En caso de que una persona deba laborar durante este día de descanso obligatorio, la LFT, en su artículo 75, establece una compensación especial.

El pago debe ser el equivalente a un salario triple (tres veces el salario diario), ya que incluye:

El salario diario regular.

Un pago adicional doble por ser un día oficial de descanso.

¿Habrá clases el lunes 2 de febrero? El megapuente para los estudiantes

La información oficial difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica -preescolar, primaria y secundaria- no tendrán clases el lunes 2 de febrero de 2026.

Además, desde el viernes 30 de enero tampoco habrá actividades escolares debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, lo que permitirá que las y los alumnos disfruten de cuatro días consecutivos sin clases, contemplando el fin de semana.

Las actividades académicas se reanudarán el martes 3 de febrero, conforme al calendario oficial.

*Con información de SUN

