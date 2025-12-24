Baja consumo de drogas entre adolescentes

Mientras el consumo de drogas muestra un repunte entre la población adulta en México, entre adolescentes la tendencia es a la baja. Así lo confirma la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, cuyos resultados reflejan el impacto de las políticas públicas de prevención implementadas durante los últimos años.

De acuerdo con el estudio, entre 2016 y 2025 el consumo experimental de drogas en personas adultas pasó de 10.6% a 14.6%. En contraste, entre adolescentes de 12 a 17 años se redujo de 6.2% a 4.1% en el mismo periodo, lo que representa una disminución significativa en un grupo considerado de alta vulnerabilidad.

El cannabis continúa siendo la droga ilegal de mayor consumo en ambos grupos, seguida por alucinógenos y estimulantes de tipo anfetamínico. No obstante, las autoridades alertaron sobre un aumento en el uso indebido de medicamentos y de opioides en adultos, particularmente analgésicos como tramadol, morfina y fentanilo médico.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Salud federal explicó que el incremento en el consumo de opioides está vinculado, en parte, al uso del tramadol, medicamento que durante años pudo adquirirse sin receta médica. Ante ello, se reforzó su regulación para limitar el acceso y reducir riesgos asociados al uso no terapéutico.

En el caso de los adolescentes, la encuesta detectó que el consumo no médico de fentanilo disminuyó de 0.2% a 0.1%. La Presidenta atribuyó este descenso a las campañas educativas y de prevención implementadas a nivel nacional, particularmente aquellas enfocadas en informar sobre los riesgos de esta sustancia. “La campaña contra el fentanilo ha sido muy buena. Hemos concentrado mucho el esfuerzo en ese tema y ha dado resultados. El próximo año vamos a reforzar la atención en metanfetaminas”.

Las autoridades también pusieron atención en el consumo de alucinógenos, la única categoría de drogas ilegales que mostró un ligero aumento entre adolescentes. Sustancias como ayahuasca, LSD y psilocibina figuran en este grupo.

Especialistas coinciden en que la reducción en el consumo adolescente es resultado de una combinación de factores, como las campañas de prevención, regulación del acceso a sustancias y mayor información dirigida a familias y escuelas.

Olga Inozemtseva, académica del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, consideró positivo el rumbo de las políticas públicas, aunque subrayó la necesidad de ampliar su alcance. “Se han incrementado las actividades de prevención y la información para madres, padres y docentes. La prevención empieza en la familia y en la escuela, pero es necesario reforzar campañas sistemáticas para que la información llegue a más personas”.

Otro de los focos de atención es el consumo de tabaco, que disminuyó entre adolescentes, pero fue sustituido en parte por el uso de cigarros electrónicos o vapeadores, cuyo consumo se duplicó entre 2016 y 2025, pese a las restricciones legales aprobadas por el Congreso de la Unión.

La Encuesta advierte sobre riesgos asociados a la salud mental en adolescentes. Ante este panorama, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, aseguró que los resultados serán la base para fortalecer las políticas públicas en prevención, salud mental y atención temprana.

Resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Consumo experimental de drogas

Año 2016 Año 2025 Adolescentes 6.2% 4.1% Adultos 10.6% 14.6%

Cannabis

Año 2016 Año 2025 Adolescentes 5.3% 3.7% Adultos 9.3% 13.3%

Alucinógenos

Año 2016 Año 2025 Adolescentes 0.3% 0.4% Adultos 0.8% 1.5%

GS