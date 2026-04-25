A unos meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, autoridades federales y locales alertaron a la población sobre falsas ofertas de trabajo ligadas a este evento deportivo. Explican que los ciberdelincuentes utilizan anuncios engañosos en redes sociales, páginas web fraudulentas o incluso intermediarios falsos con el objetivo de reclutar personas que buscan empleo.Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, emitieron una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de falsas vacantes de trabajo.El objetivo de las siguientes recomendaciones es fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad digital, así como reconocer en qué momentos proteger la información personal y prevenir delitos.Las autoridades de seguridad explicaron que entre las principales características de estas ofertas destacan los sueldos elevados, las facilidades de traslado y hospedaje, requisitos mínimos y procesos de contratación poco rigurosos, lo que motiva a jóvenes, migrantes y personas en situación económica vulnerable a caer más fácilmente.Detalló que para cometer estos delitos, las redes criminales utilizan fachadas de empleos en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento para encubrir actividades ilícitas, además de solicitar pagos anticipados por trámites inexistentes como visas, uniformes o capacitaciones.Entre las recomendaciones que las autoridades federales y locales emitieron para prevenir este tipo de delitos se encuentran:En caso de que sospeches de alguna oferta laboral falsa, puedes comunicarte con la Unidad de Policía Cibernética de la SSC de la CDMX, quien puso a disposición el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; el correo electrónico cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, así como sus cuentas oficiales en redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF