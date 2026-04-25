A unos meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, autoridades federales y locales alertaron a la población sobre falsas ofertas de trabajo ligadas a este evento deportivo. Explican que los ciberdelincuentes utilizan anuncios engañosos en redes sociales, páginas web fraudulentas o incluso intermediarios falsos con el objetivo de reclutar personas que buscan empleo.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, emitieron una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de falsas vacantes de trabajo.

El objetivo de las siguientes recomendaciones es fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad digital, así como reconocer en qué momentos proteger la información personal y prevenir delitos.

¿Cómo reconocer una falsa oferta de trabajo?

Las autoridades de seguridad explicaron que entre las principales características de estas ofertas destacan los sueldos elevados, las facilidades de traslado y hospedaje, requisitos mínimos y procesos de contratación poco rigurosos, lo que motiva a jóvenes, migrantes y personas en situación económica vulnerable a caer más fácilmente.

Detalló que para cometer estos delitos, las redes criminales utilizan fachadas de empleos en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento para encubrir actividades ilícitas, además de solicitar pagos anticipados por trámites inexistentes como visas, uniformes o capacitaciones.

Recomendaciones para evitar caer en ofertas falsas de empleo durante el Mundial 2026

Entre las recomendaciones que las autoridades federales y locales emitieron para prevenir este tipo de delitos se encuentran:

Investigar la empresa que ofrece el empleo

Desconfiar de páginas con poca información o de reciente creación

Evitar ofertas demasiado atractivas, sueldos elevados, viajes pagados o contratación inmediata sin experiencia

No realizar pagos anticipados por conceptos de contratación, capacitación, uniformes o trámites

No compartir documentos personales (identificación oficial, comprobantes de domicilio o datos bancarios) sin verificar la legitimidad del empleador

Desconfiar de reclutadores que solo se comunican por aplicaciones de mensajería o correos genéricos, en lugar de cuentas corporativas

Verificar que el lugar de trabajo exista en mapas, registros comerciales o acudir personalmente antes de aceptar

Compartir la información con alguien de confianza, incluyendo datos del empleador y ubicación

No acudir a entrevistas en lugares inseguros o aislados, así como evitar citas en domicilios particulares, hoteles o espacios poco transitados

Seguir las recomendaciones de autoridades de seguridad y consultar campañas de prevención relacionadas con eventos masivos

En caso de que sospeches de alguna oferta laboral falsa, puedes comunicarte con la Unidad de Policía Cibernética de la SSC de la CDMX, quien puso a disposición el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; el correo electrónico cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, así como sus cuentas oficiales en redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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