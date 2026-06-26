Así puedes realizar un donativo a la Cruz Roja Mexicana tras los sismos en Venezuela

El Venezuela fue víctima de uno de los desastres naturales más fuertes que se han reportado en el año, lo que obligó a las autoridades federales a declarar un estado de emergencia después de que dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 azotaran el centro del territorio, provocando múltiples pérdidas materiales y, hasta el momento, 920 muertes y alrededor de 3 mil 360 heridos.

Tras la fatídica reacción de la naturaleza, gobiernos de todo el mundo se movilizaron para enviar recursos, ayuda humanitaria y equipos de trabajo que iniciarán las labores de búsqueda y rescate de las decenas de personas que permanecen bajo los escombros.

México, por su parte, fue uno de los primeros países que levantó la mano para apoyar a los afectados, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenara el traslado de grupos de brigadistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para apoyar al país sudamericano.

No obstante, otras redes humanitarias como la Cruz Roja Mexicana t ambién comenzaron las movilizaciones para recibir donaciones destinadas a ayudar a las familias que perdieron parte de su patrimonio.

Poco después de que se dieran a conocer los primeros resultados del desastre, la Cruz Roja Mexicana Sede Nacional compartió un comunicado en el que alentaba a la población mexicana a apoyar a la comunidad venezolana con donativos que la propia agencia se encargará de recibir y destinar.

"Cruz Roja Mexicana hace un llamado a la sociedad para sumarse a esta causa mediante donativos económicos que permitan fortalecer las acciones de ayuda humanitaria y la atención a la población afectada en Venezuela", mencionaba el comunicado.

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¿Cómo donar a la Cruz Roja Mexicana para ayudar a Venezuela?

La agencia precisó que no tiene habilitado ningún centro de acopio y que tampoco trabaja con otras instituciones aceptando la recepción de ayuda en especie, por lo que llamó a no caer en falsas convocatorias.

Cruz Roja Mexicana informa que, por el momento, no cuenta con centros de acopio habilitados en los 32 estados.



La ayuda humanitaria para Venezuela se canaliza mediante donativo económico por vías oficiales.



Gracias por tu solidaridad. ��⛑️ #CruzRojaMexicana #Venezuela #Sismo pic.twitter.com/g9G3GXr6wb— Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 26, 2026

Por su parte, detalló que estará recibiendo únicamente donativos económicos a través de su página oficial: https://www.cruzrojamexicana.org.mx/

También se pueden realizar transferencias a las cuentas bancarias oficiales, cuyos datos pueden encontrarse tanto en su sitio web como en sus redes sociales oficiales.

Los donativos están sujetos a la voluntad de los donadores; sin embargo, se estableció una cantidad mínima de 40 pesos.

X/ @CruzRoja_MX

Cruz Roja mantiene equipos de rescate preparados ante posible despliegue

Además, la organización señaló que su Fuerza de Tarea USAR (Urban Search and Rescue) y sus binomios caninos especializados en búsqueda y rescate de personas ya se encuentran a la espera de una solicitud internacional para desplegarse en caso de ser requeridos.

La organización también puso a disposición de la sociedad un número telefónico para brindar orientación y apoyo a quienes buscan información sobre un familiar o ser querido que vive en las zonas afectadas de Venezuela.

Ante la emergencia que enfrenta Venezuela, la Cruz Roja Mexicana recordó la importancia de que la ayuda llegue por canales oficiales y verificados, con el objetivo de garantizar que los recursos sean utilizados para atender las necesidades de las personas afectadas por los terremotos.

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