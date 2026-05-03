Ariadna Montiel asume la presidencia nacional de Morena

En medio de recientes ajustes tanto en la estructura partidista como en el gabinete federal encabezado por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, este 3 de mayo se llevó a cabo el Octavo Congreso Nacional de Morena, un encuentro clave para la vida interna del partido oficialista.

Durante esta octava sesión extraordinaria, militantes y delegados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se dieron cita para definir el rumbo de su dirigencia nacional, en un contexto marcado por reacomodos políticos tras los cambios recientes en distintas áreas de gobierno.

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Como resultado de la jornada, el Congreso aprobó por unanimidad la designación de Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, consolidando así una nueva etapa en la conducción de Morena.

Con alegría y el respaldo total de nuestra militancia, recibimos a @A_MontielR como la nueva Presidenta del CEN de Morena. Una mujer de territorio, con principios firmes y un compromiso absoluto con el bienestar del pueblo.



Bajo su liderazgo, la Transformación seguirá en cada… pic.twitter.com/IU8RKlw8ck— Morena (@PartidoMorenaMx) May 3, 2026

Tras asumir formalmente la presidencia nacional de Morena, Ariadna Montiel aseguró que el eje central del movimiento continuará siendo la defensa de los derechos de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del proyecto político impulsado en los últimos años.

En su mensaje como nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel recordó el mensaje de rechazo al neoliberalismo de Andrés Manuel López Obrador y su trayectoria como dirigente estudiantil y militante de izquierda.

En la sesión, más de mil 830 congresistas también eligieron a Oscar de Cueto García, exdirector de Desarrollo Social y Bienestar, como secretario de Finanzas del partido.

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Congreso avala reformas de morenistas

Ahí mismo, el Congreso avaló reformas al estatuto como la creación formal del cargo de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones; la posibilidad de afiliar militancia de manera digital y que las presidencias de los Consejos estatales también se conviertan en consejerías nacionales.

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NA