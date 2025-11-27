Alerta amarilla se activa en estas alcaldías de CDMX por frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del jueves 27 de noviembre en la alcaldía Tlalpan.

En esta demarcación se prevén bajas temperaturas, de entre 4 y 6 grados Celsius, entre la 4:00 las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Por la mañana también se esperan lluvias ligeras y lloviznas en varios puntos de la capital.

En su pronóstico del tiempo, la SGIRPC mencionó que después del mediodía habría un ambiente cálido templado, con nubosidad y la posibilidad de chubascos y actividad eléctrica.

Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 11°C, al rededor de las 6:00 a.m., y las máximas en 20°C, a las 3:00 p.m.

Frente frío deja lluvias en varios estados

El frío y la lluvia también se sentirá en otros estados de la república, tal es el caso de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, que serán afectados por frente frío número 16, que recorrerá el oriente y sureste del territorio nacional.

A su vez, la masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá el evento de Norte de fuerte a muy fuerte, de 50 a 60 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 70 a 90 km/h en regiones de Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en los litorales de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).