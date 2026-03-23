Una investigación sobre Txat Latam, empresa que operaba el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), obligó a instalar un nuevo sistema de videovigilancia a unos meses del Mundial de Futbol.

Así lo indica el Anexo Técnico de la Adquisición y Reforzamiento del Sistema de CCTV del principal aeropuerto del país, con fecha del pasado 12 de febrero.

El proceso está judicializado y en fase de conciliación, luego de que el 7 de octubre pasado se llevó a cabo la sesión de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, derivado de la conclusión del contrato que respaldó su instalación y mantenimiento.

Durante la vigencia del contrato con Txat Latam se identificaron posibles incumplimientos e irregularidades atribuibles al proveedor, lo que obligó al AICM a iniciar las acciones legales correspondientes.

En octubre pasado, la administración del aeropuerto, que dirige el almirante Juan José Padilla Olmos, llevó a cabo un proceso de contratación de videovigilancia que fue declarado desierto, al no recibir propuestas que cumplieran con los requisitos técnicos legales y económicos.

En un documento, el aeropuerto reconoció la debilidad que atravesó en este proceso por carecer del sistema contratado con Txat Latam y tuvo que esforzarse con sus cámaras propias, las cuales ya eran obsoletas.

El AICM informó que mil 70 cámaras fueron adquiridas en 2008, y las que se encuentran hoy sujetas a proceso judicial están por exceder su vida útil de cinco años, conforme al criterio establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac) para equipos tecnológicos especializados.

Con el tiempo encima por el Mundial, el AICM realizó una invitación restringida y SIE Sistemas ganó el contrato por 433 millones de pesos, cuyo nuevo sistema ya está instalado y operando.

CT