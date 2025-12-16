Martes, 16 de Diciembre 2025

Adultos mayores con INAPAM tienen descuento en predial y agua en estos estados

Las rebajas van del 10 al 50 %, y en varios municipios aplica también para el pago del agua potable

Por: G. Solano

La tarjeta del INAPAM es para personas de 60 años o más. EL INFORMADOR/Archivo

Entre los beneficios que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece a sus personas afiliadas se encuentran los descuentos en el pago del impuesto predial, vigentes en 46 municipios de 15 estados del país.

Dependiendo del municipio, las rebajas en el pago de este impuesto van del 10 al 50%.

Los mayores descuentos se registran en Acaxochitlán, Hidalgo; San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca; Cajeme, Sonora; así como en Matamoros y Nuevo Laredo, ambos en Tamaulipas, donde se aplica un descuento del 50% para personas adultas mayores con credencial del INAPAM en el pago del predial y del servicio de agua potable.

Otros municipios que aplican reducciones tanto en el impuesto predial como en el servicio de agua son Chapultepec, en el Estado de México (34% y 38%, respectivamente); Ures, Sonora (50% y 15%); e Ixtlacuixtla, Tlaxcala (50% y 25%).

Lista completa de municipios con descuento del INAPAM en pago del predial

Chiapas

  • Reforma: 50%
  • Suchiapa: 50%

Estado de México

  • Chapultepec: 34% en predial y 38% en agua

Guerrero

  • Mochitlán: 50%
  • Teloloapan: 50%

Hidalgo

  • Acaxochitlán: 50% en predial y agua
  • Pachuca: 50%
  • Tolcayuca: 50%

Jalisco

  • Acatic: 50%
  • San Sebastián del Oeste: 50%

Michoacán

  • Copándaro: 10%

Morelos

  • Xochitepec: 50%

Nayarit

  • Ixtlán del Río: 50%

Oaxaca

  • San Jacinto Amilpas: 50%
  • San Miguel del Puerto, Pochutla: 50%
  • San Pablo de Villa de Mitla: 50% en predial y agua

Puebla

  • Domingo Arenas: 50%
  • Guadalupe Victoria: 50%
  • Huatltatlauca: 20%
  • Huachinago: 50%
  • Juan Galindo: 50%
  • Libres: 50%
  • Mazapiltepec: 50%
  • Ocotepec: 50%
  • Oriental: 50%
  • Herrera: 50%
  • Zacatlán: 50%
  • Zaragoza: 50%

Sonora

  • Bacum: 50%
  • Cajeme: 50% en predial y agua
  • Fronteras: 50%
  • San Luis Río Colorado: 50%
  • Ures: 50% en predial y 15% en agua

Tamaulipas

  • Abasolo: 50%
  • Matamoros: 50% en predial y agua
  • Nuevo Laredo: 50% en predial y agua

Tlaxcala

  • Cuapiaxtla: 50%
  • Ixtlacuixtla: 50% en predial y 25% en agua
  • San Luca Tecopilco: 50%

Veracruz

  • Naranjos Amatlán: 20%
  • Tepetlaxco: 20%

Zacatecas

  • Loreto: 50%
  • Nochistlán: 15%
  • Noria de los Ángeles: 50%
  • Vetagrande: 10%
Cómo obtener la credencial del INAPAM

Para solicitar la credencial del INAPAM y acceder a sus beneficios, es necesario haber cumplido 60 años y presentar los siguientes documentos en cualquier módulo de Bienestar:

  • Acta de nacimiento legible.
  • Identificación Oficial Vigente (Credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).
  • CURP actualizada. 
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).
  • Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.  

Registrar un contacto de emergencia, de quien se solicita

  • CURP actualizada
  • Número telefónico
     

