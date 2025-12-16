Adultos mayores con INAPAM tienen descuento en predial y agua en estos estados

Entre los beneficios que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece a sus personas afiliadas se encuentran los descuentos en el pago del impuesto predial, vigentes en 46 municipios de 15 estados del país.Dependiendo del municipio, las rebajas en el pago de este impuesto van del 10 al 50%.Los mayores descuentos se registran en Acaxochitlán, Hidalgo; San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca; Cajeme, Sonora; así como en Matamoros y Nuevo Laredo, ambos en Tamaulipas, donde se aplica un descuento del 50% para personas adultas mayores con credencial del INAPAM en el pago del predial y del servicio de agua potable.Otros municipios que aplican reducciones tanto en el impuesto predial como en el servicio de agua son Chapultepec, en el Estado de México (34% y 38%, respectivamente); Ures, Sonora (50% y 15%); e Ixtlacuixtla, Tlaxcala (50% y 25%).ChiapasEstado de MéxicoGuerreroHidalgoJaliscoMichoacánMorelosNayaritOaxacaPueblaSonoraTamaulipasTlaxcalaVeracruzZacatecasPara solicitar la credencial del INAPAM y acceder a sus beneficios, es necesario haber cumplido 60 años y presentar los siguientes documentos en cualquier módulo de Bienestar:Registrar un contacto de emergencia, de quien se solicita