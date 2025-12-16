Adultos mayores con INAPAM tienen descuento en predial y agua en estos estados

Entre los beneficios que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece a sus personas afiliadas se encuentran los descuentos en el pago del impuesto predial, vigentes en 46 municipios de 15 estados del país.

Dependiendo del municipio, las rebajas en el pago de este impuesto van del 10 al 50%.

Los mayores descuentos se registran en Acaxochitlán, Hidalgo; San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca; Cajeme, Sonora; así como en Matamoros y Nuevo Laredo, ambos en Tamaulipas, donde se aplica un descuento del 50% para personas adultas mayores con credencial del INAPAM en el pago del predial y del servicio de agua potable.

Otros municipios que aplican reducciones tanto en el impuesto predial como en el servicio de agua son Chapultepec, en el Estado de México (34% y 38%, respectivamente); Ures, Sonora (50% y 15%); e Ixtlacuixtla, Tlaxcala (50% y 25%).

Lista completa de municipios con descuento del INAPAM en pago del predial

Chiapas

Reforma: 50%

Suchiapa: 50%

Estado de México

Chapultepec: 34% en predial y 38% en agua

Guerrero

Mochitlán: 50%

Teloloapan: 50%

Hidalgo

Acaxochitlán: 50% en predial y agua

Pachuca: 50%

Tolcayuca: 50%

Jalisco

Acatic: 50%

San Sebastián del Oeste: 50%

Michoacán

Copándaro: 10%

Morelos

Xochitepec: 50%

Nayarit

Ixtlán del Río: 50%

Oaxaca

San Jacinto Amilpas: 50%

San Miguel del Puerto, Pochutla: 50%

San Pablo de Villa de Mitla: 50% en predial y agua

Puebla

Domingo Arenas: 50%

Guadalupe Victoria: 50%

Huatltatlauca: 20%

Huachinago: 50%

Juan Galindo: 50%

Libres: 50%

Mazapiltepec: 50%

Ocotepec: 50%

Oriental: 50%

Herrera: 50%

Zacatlán: 50%

Zaragoza: 50%

Sonora

Bacum: 50%

Cajeme: 50% en predial y agua

Fronteras: 50%

San Luis Río Colorado: 50%

Ures: 50% en predial y 15% en agua

Tamaulipas

Abasolo: 50%

Matamoros: 50% en predial y agua

Nuevo Laredo: 50% en predial y agua

Tlaxcala

Cuapiaxtla: 50%

Ixtlacuixtla: 50% en predial y 25% en agua

San Luca Tecopilco: 50%

Veracruz

Naranjos Amatlán: 20%

Tepetlaxco: 20%

Zacatecas

Loreto: 50%

Nochistlán: 15%

Noria de los Ángeles: 50%

Vetagrande: 10%

Cómo obtener la credencial del INAPAM

Para solicitar la credencial del INAPAM y acceder a sus beneficios, es necesario haber cumplido 60 años y presentar los siguientes documentos en cualquier módulo de Bienestar:

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente (Credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

