Adán Augusto adeuda libros que regaló a senadores

El senador Adán Augusto López Hernández reveló que aún no ha pagado a la empresa editora del libro “Grandeza”, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, los miles de ejemplares que compró para regalar a sus compañeros de la bancada de Morena.

En entrevista, dijo que desconoce a cuánto asciende el costo, pero aseguró que consiguió un gran descuento y el libro, que tiene un precio al público de 448 pesos en librerías, se lo dejaron en “ciento y tantos” cada uno.

El líder parlamentario negó que su decisión de comprar más de 17 mil ejemplares del libro para regalarlos a los integrantes de la bancada de Morena haya tenido como objetivo ayudar al exmandatario a obtener mayores regalías, sino solamente difundir su obra.

—“¿El senador Adán Augusto tiene el dinero suficiente para este tipo de regalos?”, se le preguntó.

—“Bueno, pues hace uno el esfuerzo si no lo hubiera, pero sí, yo tengo la previsión de que con mis ahorros de este año… algunos regalan vinos, regalan corbatas, regalan quesos. Yo prefiero regalarles libros”, respondió.

El costo de los ejemplares

El exgobernador de Tabasco afirmó que regaló 100 ejemplares a cada legislador de Morena, es decir, reconoció la compra de solo 6 mil 700 libros, no 17 mil 400.