Activan Alerta Amarilla en dos alcaldías de la CDMX; conoce cuáles

Con el ingreso de la primera Tormenta Invernal en el noroeste, y el Frente Frío 16 viniendo este 21 de noviembre; ambas extendiéndose por ciertas zonas del país. En este caso llegando a la capital de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acaba de anunciar en sus redes sociales, la activación de Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 22 de noviembre en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

Se estiman temperaturas de 4 a 6°C, entre la 01:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del sábado.

Ante este pronóstico de temperaturas bajas, la SGIRPC da la siguientes recomendaciones a la población:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo la nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

Facebook/SGIRPCCDMX

El pronostico del tiempo hoy en CDMX

Para la tarde de este viernes se prevé ambiente caluroso, cielo despejado y sin lluvia, 24°C actuales, con una máxima de 26°C y mínima de 11°C.

Se recomienda estar atentos a las publicaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC en sus redes oficiales, para no perderse alguna actualización o cambio que se prevea en cuanto al clima.

