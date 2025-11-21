Viernes, 21 de Noviembre 2025

Activan Alerta Amarilla en dos alcaldías de la CDMX; conoce cuáles

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó de dos alcaldías afectadas por pronóstico de temperaturas bajas

Cuidar tu salud abrigándote y comiendo sanamente es indispensable en estas épocas en las que la temperatura desciende considerablemente. SUN/archivo /CANVA

Con el ingreso de la primera Tormenta Invernal en el noroeste, y el Frente Frío 16 viniendo este 21 de noviembre; ambas extendiéndose por ciertas zonas del país. En este caso llegando a la capital de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acaba de anunciar en sus redes sociales, la activación de Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 22 de noviembre en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

Se estiman temperaturas de 4 a 6°C, entre la 01:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana del sábado.

Ante este pronóstico de temperaturas bajas, la SGIRPC da la siguientes recomendaciones a la población:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo la nariz y boca
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie 
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C
El pronostico del tiempo hoy en CDMX 

Para la tarde de este viernes se prevé ambiente caluroso, cielo despejado y sin lluvia, 24°C actuales, con una máxima de 26°C y mínima de 11°C.

Se recomienda estar atentos a las publicaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC en sus redes oficiales, para no perderse alguna actualización o cambio que se prevea en cuanto al clima.

