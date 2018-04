Zavala considera tener más autoridad moral para dirigir al país

Durante una reunión con empresarios de Guanajuato, la aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, dijo que la corrupción le indigna y le duele y consideró que tiene más autoridad moral que sus adversarios políticos.

"No tengo ninguna acción en ninguna empresa, no me he hecho socia de nadie, no he invertido a nadie en empresas, me he dedicado al servicio público, en la mayor parte de mi vida de manera voluntaria", aseguró.

Afirmó que durante su experiencia política que inició hace 35 años ha observado a muchos políticos, "he visto pasar a mucha gente disruptiva, que se enoja, pero he visto que hacen tan poco".

"Lo que puede hablar de mi es mi vida entera entregada al país, he dedicado mi vida entera a la defensa del país y de sus valores y la defensa de lo que actúo y lo que digo", dijo previo a reconocer que no tiene los liderazgos que tiene un hombre, sin embargo se dijo convencida de que ella genera confianza ante la gente.

Manifestó que frente a sus cuatro competidores se siente con mucha más autoridad moral para guiar al país.

"No suelo gritar, no me verán dar una patada, pero pueden ver toda mi vida y de eso no pueden hablar, no pueden hablar de departamentos que no se encuentran o de departamentos que se donan para que nadie sepa, ni de operaciones de 10 o 54 millones, ni de lavado de dinero, ni de ocultar la corrupción", subrayó.

Comentó que no ve que los ciudadanos exijan preparación a los otros candidatos y tampoco congruencia en su vida. "Puedo tener equivocaciones y errores, pero de corrupción nada, ni siquiera de palabra, y por eso estoy aquí y sospecho que no estoy haciendo lo de todos".

Instó a la audiencia a mirar a una mujer y dejar a un lado la complicidad. Aseveró que a México sólo lo sacan adelante los valientes y los perseverantes. Expresó que la corrupción ha generado desigualdades en el país.

Respecto a la seguridad afirmó que México no se va a volver el país más seguro con más policías, pero tampoco lo será sin policías, por lo que señaló que las personas que comenten delitos tienen que estar seguras de que la policía irá por ellas para que no lo vuelvan a hacer.