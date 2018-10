"Yo no me casé", dice Andrés Manuel López Obrador sobre boda de Yáñez

Luego de que la boda de César Yáñez ha dado de qué hablar por haber sido poco austera, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que el sólo fue como invitado y que cada quien es responsable de sus actos.

"Pues no me casé yo, o sea yo fui invitado, asistí, cada quién es responsable de sus actos. No fue una acción de gobierno, se trata de un evento social, privado, yo asistí a eso", dijo.

Acusó a sus adversarios de andar buscando cualquier posible error, para hacer la crítica.

"Nada más que nosotros no vamos a cambiar, vamos a seguir actuando con integridad, principios, honradez y austeridad republicana", expresó.

JB