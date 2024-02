La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, denunció en redes sociales la filtración de su número telefónico, señalando que no dejaba de recibir mensajes. Sin embargo, aseguró que no lo cambiará, ya que a pesar de que han llegado mensajes de odio, también ha recibido palabras de cariño, por lo que dijo, “esos se quedan”.

A través de su cuenta de X, compartió una publicación en donde señaló que “filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes”, unos positivos, de apoyo, y otros negativos.

Además, por medio de un video, criticó que estas acciones se deben al “pésimo ejemplo” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que este, en su conferencia matutina del 22 de febrero, dio a conocer el número telefónico de la periodista de The New York Times Natalie Kitroeff, mientras abordaba un reportaje de dicho medio estadounidense en el que se hacía referencia a una investigación sobre supuestos nexos entre personas cercanas a AMLO y grupos del crimen organizado.

A partir de entonces, se desencadenó una serie de filtraciones de números telefónicos de figuras públicas.

No obstante, tras este incidente, Gálvez dio una vuelta de tuerca a la situación y fue ella misma quien decidió compartir su número de teléfono.

“He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita; lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan. Así que preocúpense porque esto ya nadie lo para”, dijo la candidata opositora.

Telón de fondo

Las filtraciones de datos personales iniciada desde Palacio Nacional

En estos días se ha registrado una serie de filtraciones de números telefónicos de figuras públicas a favor y del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recientemente el Presidente fue objeto de varias notas periodísticas, la última de The New York Times, donde se refiere la existencia de una investigación sobre supuestas ligas entre cercanos a AMLO y narcotraficantes, aunque esta no concluyó.

Se crearon varios hashtag con la leyenda #NarcoPresidente #AMLONarco. Más tarde, diversos políticos salieron en defensa de López Obrador, mientras que otros, como la candidata a la Presidencia Xóchitl Gálvez, pidieron dar una explicación sobre las acusaciones.

Así fue que el pasado 22 de febrero en la “mañanera”, el Mandatario federal reveló una carta donde se le pedía postura y ante millones de personas mencionó el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, tras esta acción diversos medios, políticos, activistas y periodistas repudiaron la exhibición.

Presidente del Inai, de viaje en medio de polémica

En medio de la crisis por la filtración de datos personales y números telefónicos, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá, se encuentra fuera del país, en Barcelona, donde fue invitado con gastos pagados para participar en un foro de telefonía móvil.

Acudió acompañado de una de las comisionadas, y del secretario de datos personales del Inai, Jonathan Mendoza.

Al respecto, autoridades del Inai informaron que se trata de un viaje sin cargo al erario, pues fue invitado por la organización MWC Hub.

“El objetivo de su asistencia es enterarse de los nuevos alcances de la Comunicación Móvil y su relación con el derecho a estar informado”, señalaron.

Se trata de una exposición de nuevas tecnologías para el manejo de inteligencia artificial.

El titular del Inai permanecerá en Barcelona hasta hoy, y de acuerdo con el órgano autónomo, se trata de una invitación que estaba programada desde hace varias semanas.

