No vamos a permitir que el Gobierno se quede con sus Afores ni con sus ahorros, advirtió la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez ante cientos de simpatizantes reunidos en el Parque Alameda de esta ciudad. En su mensaje, resaltó que PAN, PRI y PRD defenderán a los mexicanos ante el intento del Gobierno de Morena de apropiarse de los recursos de las Afores que no han sido reclamados por sus propietarios. “Tener un patrimonio es un derecho, no debe de ser un privilegio, y de eso nos vamos a encargar. Por eso vamos a defender las Afores, por eso vamos a defender sus ahorros”, expresó.

Gálvez Ruiz explicó que el hecho de que haya recursos sin reclamar no significa que el Gobierno les pueda meter mano. “Son varias cosas, unos probablemente viven en Estados Unidos y no es justo que el Gobierno les robe su dinero porque no están en México. Segundo, algunos de ellos no han acabado de cubrir sus horas y por eso siguen trabajando y no se han jubilado. Y eso, el que sigue trabajando, tampoco merece que le roben su dinero. Y tercero, es muy probable que la persona no sepa que tiene ese dinero. Entonces lo primero que tenemos que decirle, ‘este dinero es tuyo’. Porque ese dinero con el que se quiere quedar Morena es de ustedes. Es de todas las personas que trabajaron. Y por eso con el PAN, con el PRI y con el PRD, vamos a defender sus Afores”, insistió.

El Universal

Anaya mantiene carrera al Senado

La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó confirmar la candidatura de Ricardo Anaya al Senado, ya que no se acreditó que tenga una orden de aprehensión vigente.

El proyecto de la magistrada Janine Otálora planteaba confirmar el registro respectivo porque no se actualiza la suspensión de los derechos políticos del candidato.

En este caso, no se acreditó la existencia de una orden de aprehensión sin que haya prescrito la acción penal; y dos, que el candidato denunciado se encuentra sustraído de la acción de la justicia, a fin de evitar ser sujeto a proceso penal.

El proyecto fue aprobado por una mayoría de cuatro votos a favor uno en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Meta da de baja cientos de cuentas

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que Meta (titular de Facebook, Instagram y WhatsApp) eliminó cientos de cuentas que infringían las normas comunitarias de la plataforma, debido a una presunta campaña contra su abanderada presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un comunicado, dijo que esto fue resultado de la investigación llevada a cabo por la empresa en seguimiento a las denuncias y pruebas presentadas por el equipo de Morena el pasado 19 de marzo.

“Pudimos constatar los resultados de las pruebas de guerra sucia que presentamos hace unas semanas”, expresó el dirigente morenista. Tras una reunión de seguimiento, expuso que las páginas se dieron de baja por violaciones a las políticas de Meta. “Estas cuentas se bajaron de la red social por presentarse a sí mismas de manera engañosa”.

Inés, el chatbot de las elecciones

WhatsApp, en conjunto con el resto de las redes sociales de Meta, trabajan para proteger la integridad de las elecciones en sus servicios.

Y en esta ocasión la plataforma de mensajes junto con el Instituto Nacional Electoral han lanzado a Inés, un chatbot que responde dudas sobre las elecciones.

Este chatbot tiene como objetivo resolver todas las inquietudes que los usuarios presenten durante estas elecciones del 2024. Por ejemplo, a Inés puedes preguntarle dónde y cómo votar, cuáles son los cargos elegibles en cada entidad, cómo tramitar una credencial de elector, cómo votarán los mexicanos que residan en el extranjero, etcétera.

Esta no es la primera vez que vemos a Inés pues en el proceso electoral del 2021, el chatbot se utilizó para informar sobre diferentes aspectos de las elecciones e incluso para hacer denuncias electorales.

CT