Xóchitl Gálvez: "López-Gatell tendrá que enfrentar a la justicia por muertes por COVID-19"

El exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es el responsable del exceso de muertes en México por la pandemia de COVID-19, por lo que debe enfrentar a la justicia, advirtió la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz.

De gira por Oaxaca, donde se reunió con pacientes que padecen diversas enfermedades crónicas y no han tenido buena atención de instituciones públicas, Gálvez Ruiz reveló que un grupo de científicos mexicanos demostró que López-Gatell es responsable de miles de muertes por no haberle hecho caso a la ciencia.

“Hicieron una línea de tiempo y han podido demostrar que Hugo López-Gatell no atendió a la ciencia, porque en el momento que se supo que el COVID se transmitía por aerosoles y no por gotículas, el uso de cubrebocas era clave y él se atrevió a decir que no servía”, comentó la candidata.

“Y el no haberle hecho caso a la ciencia hizo que hubiera más personas fallecidas por COVID”, apuntó, al remarcar que hubo países como Chile, que gestionaron mejor la pandemia, le hicieron caso a la ciencia y pudieron evitar muertes. “Me parece que Hugo López-Gatell, en algún momento de su vida, tiene que enfrentar a la justicia, porque él es el responsable del exceso de mortalidad”, enfatizó.

Xóchitl Gálvez subrayó que en el caso particular de la Ciudad de México hubo un exceso de mortalidad del 50 por ciento.

Por otra parte, durante su visita a Huatulco, desarrolladores y prestadores de servicios turísticos denunciaron ante la candidata presidencial que el Gobierno federal ha tomado decisiones arbitrarias que ponen en riesgo la viabilidad de este destino turístico.