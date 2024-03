La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, declaró dónde vivirá si gana las elecciones del próximo 2 de junio, contraviniendo lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso al inicio de su administración, cuando decidió no habitar la residencia oficial de Los Pinos para instalarse en Palacio Nacional.

En su conferencia de prensa "Sin miedo a la verdad", Xóchitl Gálvez reiteró que de llegar a la Presidencia no vivirá en Palacio Nacional porque no se siente emperador y preferiría recuperar Los Pinos como residencia oficial y vivir en la cabaña que mandó construir el expresidente Vicente Fox .

"Yo podría vivir en la cabaña en que vivía Fox sin problema, es mucho más grande que la casa que tengo. Mi casa actual es de 250 metros, creo que esa (cabaña) tiene como 500 metros, o sea, de entrada es mucho más grande", comentó.

Dijo que para reuniones de trabajo y eventos le parece bien el salón Adolfo López Mateos. “Yo creo que con eso es suficiente para poder trabajar ahí, un área de oficinas, quizá. Pero Palacio Nacional no, no me siento un emperador para vivir en un palacio, me siento una ciudadana común y corriente”.

"Qué maravilla vivir en un país donde tú puedas ser un ser humano común y corriente, vivir en tu casa, irte a tu trabajo de Presidenta y regresar a tu casa. A mí me parecería [que hacer eso significaría] que realmente México volvió a tener paz y tranquilidad", subrayó.

