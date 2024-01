Vuela por menos de 100 pesos con esta aerolínea mexicana

La oportunidad de viaje para este 2024 ya está aquí, pues Volaris está ofreciendo dos promociones a todos aquellos que sean amantes de los viajes para disfrutar ya sea de un destino nacional o internacional por menos de cien pesos.

Si estás interesado en hacer tu primer viaje del año, no pierdas más tiempo y compra tu vuelo pronto, pues esta promoción solo estará disponible en su sitio web oficial volaris.com desde hoy 09 hasta el 15 de enero de 2024 y estarías viajando a partir del 01 de abril hasta el 30 de junio de este mismo año.

Ahora bien, en todo vuelo existen términos y condiciones y de acuerdo con la página oficial de Volaris esta tarifa está sujeta a disponibilidad y únicamente aplica en vuelos sencillos y no aplica en grupos mayores a 10 personas, promoción válida únicamente viajando con reservación zero.

La reservación zero tanto para vuelos nacionales como internacionales, incluye el transporte de 1 objeto personal, cuya medida no exceda 35x45x20 cm (que quepa debajo del asiento frente a ti). Es importante resaltar que el precio mínimo de $99 pesos no incluye la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), ni servicios adicionales.

Vuelos nacionales

La tarifa base desde $99 pesos es válida al viajar desde Guadalajara hacia La Paz, al sumar la tarifa por TUA el costo total del vuelo sería de $604 pesos. Al estar viajando con una reservación zero cuentas con los siguientes bneficios:

Web Check In 3 días antes del viaje.

Membresía vclub.

Crédito electrónico de bienvenida Vclub.

Acumulación de puntos SPIN Premia.

Vuelos internacionales

Volaris ofrece la oportunidad de viajar a cualquier destino pagando $99 dólares, que aproximadamente son mil 670 pesos y el cambio de moneda se hace al momento de realizar la compra. Con la tarifa zero en estos vuelos se te ofrece lo siguiente:

Web Check In 24 horas antes del vuelo.

Membresía vclub.

Crédito electrónico de bienvenida Vclub.

Acumulación de puntos SPIN Premia.

No te pierdas la oportunidad que te ofrece Volaris y recuerda que las reservaciones para esta promoción aplican al comprar directamente en línea.

YC