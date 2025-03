La aerolínea mexicana de bajo costo, Volaris, celebra su 19º aniversario ofreciendo a sus clientes una promoción especial: hasta un 80% de descuento en vuelos nacionales e internacionales.

Algo importante por destacar es que esta promoción es por tiempo limitado, de acuerdo con la información del sitio web oficial de la aerolínea la promoción inició el pasado 11 y termina este 13 de marzo. Sin embargo, tienes la posibilidad de viajar desde el 11 de marzo del año en curso hasta el 31 de enero de 2026.

¿Cómo acceder al descuento de Volaris?

Para aprovechar esta promoción, los interesados deben realizar sus compras a través de la página oficial de Volaris e ingresar el código promocional "VUELA80" al momento de la reserva. Además, los miembros del programa v.club recibirán un descuento adicional del 19%.

Cabe señalar que este descuento se aplica únicamente a la tarifa aérea y está sujeto a la disponibilidad de asientos. No incluye la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), impuestos ni servicios adicionales como selección de asientos o equipaje extra.

La promoción es válida para las tarifas "zero" y "básica". La tarifa "zero" permite viajar con un objeto personal que no exceda las dimensiones de 35 x 45 x 20 cm, mientras que la tarifa "básica" incluye, además del objeto personal, una pieza de equipaje de mano con medidas máximas de 55 x 40 x 25 cm y un peso total combinado que no supere los 15 kg.

VOLARIS

Finalmente Volaris ha indicado que, a lo largo de marzo, continuará ofreciendo descuentos especiales como parte de su celebración de aniversario. Por ello, recomienda a los usuarios seguir sus redes sociales y visitar su sitio web para estar al tanto de las mejores ofertas.

YC