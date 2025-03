Escapa a Tahoe

Cerca de San Francisco, y a poco menos de hora y media de Reno, Lake Tahoe, el lago alpino más grande de Norteamérica, combina dos destinos de esquí que se pueden explorar en un sólo road trip: Northstar y Heavenly.

Comienza en North Lake Tahoe, donde Northstar invita a disfrutar de tres mil acres de terreno esquiable, y pistas para todos los niveles; desde principiantes hasta expertos que busquen desafiar Lookout Mountain. Además, Logger Loop, la pista más larga del resort, se extiende por más de dos kilómetros.

Pero la diversión no se queda sólo en las pistas. Esta primavera Northstar trae consigo Spring It On, que transformará la montaña en un escenario vibrante con actividades como el Pond Skim, donde esquiadores y snowboarders intentan cruzar un estanque helado portando divertidos disfraces, y el Rail Jam, una competencia de freestyle en sus renombrados parques de terreno.

Lake Tahoe. Vista del lago alpino más grande de Norteamérica. ESPECIAL

Este año se estrenará además la nueva serie de clínicas Spring Fling Pop-Up, diseñadas para fomentar la progresión y la comunidad femenina en el esquí. Se celebrarán hoy y el 23 de marzo, coincidiendo con el mes de la Mujer.

Desde la cima de Pluto, un volcán extinto que moldeó el paisaje de la región hace más de dos millones de años, las vistas del lago y las montañas son realmente espectaculares. Además, toda la familia puede disfrutar del Cross Country Center, con 35 kilómetros de senderos panorámicos perfectos para practicar esquí de fondo, snowshoeing, fatbikes (bicis de neumáticos anchos). El acceso está incluido con el Epic Pass, pase que además de permitirte esquiar en este destino de California, te da acceso a destinos icónicos como Vail y Park City.

Al concluir tu día en la nieve, disfruta de las diferentes posibilidades gastronómicas, desde una pizza casual en Rubicon Pizza, hasta una cena elevada en Manzanita, el restaurante en The Ritz-Carlton, Lake Tahoe que cautiva con cocina americana moderna con influencia regional de montaña, y con una premiada colección de vinos.

Northstar . Este espacio invita a disfrutar de tres mil acres de terreno esquiable. ESPECIAL

Después de disfrutar de las emocionantes actividades en Northstar, continúa tu recorrido continúa hacia el siguiente destino: Heavenly, donde la nieve y la diversión siguen siendo protagonistas.

Heavenly deslumbra con casi cinco mil acres de terreno esquiable, además de la posibilidad de esquiar entre dos estados: California y Nevada, con descensos que ofrecen vistas inigualables del Lake Tahoe y del desierto de Nevada al mismo tiempo.

El resort volverá a ser sede de Toyota Air and Après, que regresa por tercera temporada con un show de big-air en la base de la Copa del Mundo. Los atletas desafiarán la gravedad con acrobacias impresionantes en un salto de 14 metros, mientras la montaña se convierte en un espectáculo de luces.

The Ritz-Carlton. Un espacio ideal para descansar y disfrutar de Lake Tahoe. ESPECIAL

Tras un día de aventura, una elevada opción de hospedaje es Edgewood Tahoe, hotel con ubicación privilegiada, acceso directo a la naturaleza y servicio de shuttle gratuito hasta la góndola de Heavenly. A través de prácticas de sustentabilidad y tecnología de última generación con certificación LEED, este retiro a orillas del lago combina lujo ecológico con una belleza impresionante.

Disfruta cada noche de los tradicionales s’mores -malvavisco tostado y chocolate entre dos galletas-, relájate con la música del guitarrista flamenco Milton Merlos o aventúrate en una excursión en snowmobile con Lake Tahoe Adventures para apreciar una perspectiva diferente de las montañas.

Para cerrar con broche de oro, The Bistro, el restaurante insignia del hotel, ofrece gastronomía contemporánea en un entorno espectacular. Degusta sabores de temporada, elaborados con ingredientes frescos y locales en un ambiente cálido prfecto para concluir tus aventuras en la nieve de Nevada y California.