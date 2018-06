“Voto de reflexión nos hará ganar”: Meade

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, advirtió que los resultados de la elección del domingo definirán el rumbo del país y sostuvo que la historia juzgará a quienes conociendo el riesgo de la “alternativa autoritaria y antidemocrática” de su rival Andrés Manuel López Obrador lo han habilitado.

En un masivo cierre de campaña en Saltillo, Coahuila, el aspirante lanzó: “¡El domingo vamos a contar votos, no amenazas!”. Instó a sus simpatizantes a dar la batalla de sus vidas para defender al país y hacer historia. “Luchemos para ofrecerles a nuestros hijos un México con mejores oportunidades, luchemos del lado correcto de la historia”.

Dijo que la coalición que representa, PRI-PVEM-Panal, hizo candidato a la Presidencia a un ciudadano no militante, porque vieron en él un perfil adecuado para enfrentar los retos de México y afirmó que no se equivocaron. “No les voy a fallar. Puedo voltear a ver a mis hijos a los ojos, a los ciudadanos y decirles que he acreditado en esta campaña una trayectoria honesta sin más privilegio que servir a México”.