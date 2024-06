“Pues ganaron los otros”

Las elecciones del pasado 2 de junio y sus aparentes resultados nos han hecho considerar un puño de cosas, entre las que sobresale como principal que nosotros estábamos mal, que considerábamos que el Gobierno de López Obrador estaba en caminos equivocados, que algunas posiciones debían ser corregidas (como la cuestión de la gasolina o la energía), en lo que la mayoría de los votantes y ciudadanos no estuvieron de acuerdo.

En primer término, los que no votaron, como principio, en mi opinión están -cuando menos en lo general- de acuerdo con lo que hace el Gobierno o por lo menos no les molesta, aunque mucha gente los culpa y dice que por su falta de voto Morena ganó, lo que yo no creo.

Los votantes, con una aplastante mayoría, decretaron su apoyo a las políticas públicas, con una importante acotación y es que el señor Presidente ha sido implacable con aquellos que ganan más que él, con dos notables excepciones: los sueldos y percepciones de diputados y senadores -que siguen siendo mayores que los de él y desde la época neoliberal no se han modificado-, ni su presupuesto y gastos; no sé por qué, pero siendo malpensado considero que eso es para que los miembros elegidos sean dóciles y voten todo lo que él envía, rápido y sin chistar, es sabido que perro con la boca llena no ladra, ignoro la causa de ello, pero es un hecho innegable. A todos los demás sí les bajó los sueldos.

Pero sin dejar de hacer campaña y con todo el dinero del mundo para invertirlo, la mayoría estuvo de acuerdo con él y quienes no estábamos de acuerdo o que atendíamos a “expertos” que anunciaban desgracias que no sucedieron ni creo que sucedan, nos equivocamos y ni modo, hay que rectificar.

Puede ser que lo que ocurra es que en mi caso no esté suficientemente informado, así en EL INFORMADOR salió una nota que dice que la nueva presidenta será apoyada en su labor por el secretario de Hacienda, generalmente bien calificado y por el Dr. De la Fuente, quien según esa nota tiene un grupo que ha celebrado cuatrocientas reuniones y créame que eso implica mucho trabajo, que yo, cuando menos desconocía que se trabajaba.

Por otra parte, el señor Presidente aún tiene la banda puesta y no sé qué tanto deje actuar a la nueva presidenta, quien además ha manifestado, en todos los foros y reuniones en que ha podido, la extraordinaria admiración que siente por la figura presidencial, lo que a mi juicio la honra, porque a estas alturas podría volarse y exigir otro trato, lo que no ha hecho.

Entonces, después de los resultados (no tomo en cuenta recuentos porque eso es politiquería de partidos), Morena triunfante y en proceso de desaparición el PRI, PAN Y PRD, que sobrevivirán un tiempo, gracias al corrupto financiamiento electoral de los partidos, muchos tendremos que replantear nuestras posiciones al analizar la acción presidencial y de eso no me cabe la menor duda.