Votaría por Anaya si hubiera sido electo candidato del PAN: Zavala

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, aseguró que si ella no hubiera sido aspirante presidencial, probablemente hubiera votado por Ricardo Anaya, si sólo fuera candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

Al participar en el Foro de Candidatos a la Presidencia de la República en el Tec de Monterrey, Zavala Gómez del Campo criticó que no hubiera proceso democrático interno en el partido blanquiazul y por lo tanto no se tuviera un candidato panista.

"Les voy a contestar en los mismos términos de ayer que les contestaron. Si Ricardo fuera candidato del PAN probablemente hubiera votado, si fuera candidato del PAN", informó.

-¿Si no hubiera coalición?

“Si él fuera candidato del PAN, porque eso es importante, lo que pasó es que no hubo candidato del PAN porque no hubo los procesos democráticos, yo soy una demócrata y hubiera votado por el que fuera candidato del PAN", aseguró ante las preguntas de los estudiantes que fungieron como moderadores.

En entrevista posterior a su participación Margarita Zavala también criticó que el PAN se hubiera aliado con el PRD y con MC para formar el Frente Ciudadano por México.

"Contesté en los mismos términos que el propio Ricardo, si hubiera habido un candidato del PAN yo también lo hubiera sostenido porque hubiera habido un proceso ¿no?, pero no hay candidato del PAN, hay un candidato de un Frente", dijo.

Explicó que ella es candidata por el apoyo ciudadano y no por el "dedazo", "ni por un acuerdo cupular", ni por la anulación de la vida democrática de un partido o por el acuerdo de dos o tres personas.

Rechazó que las palabras de Ricardo Anaya de este jueves de que si ella hubiera sido candidata del PAN hubiera votado por ella, sean un guiño.

Explicó que si no gana no ha pensado regresar al PAN, pues aún nadie me ha invitado.

"No son decisiones que se toman ahorita (regresar al PAN) yo renuncié porque anularon de fondo las decisiones democráticas del partido", declaró.

GC