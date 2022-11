Desde el estado de Puebla, sobresalió un caso de un hombre que acudió a unos baños de vapor, donde, luego de un masaje en el que le "tronaron" el cuello, terminó con parálisis en un hospital.

Ante el hecho, familiares del afectado presentaron una denuncia ante las autoridades estatales, y piden que los responsables se hagan cargo del hombre afectado, un estilista de 43 años.

Fue la tarde del pasado 24 de noviembre cuando familiares publicaron el caso de Gerónimo Rodolfo Ramírez León, quien acudió a los baños de vapor Villa Frontera, en la capital poblana.

En el post de Facebook aparece la fotografía de Gerónimo y un recibo del local de masajes con fecha del 23 de noviembre.

En la publicación relataron:

"Mi nombre es Gerónimo Rodolfo Ramírez León, ayer (miércoles) acudí a los baños de vapor Villa Frontera y pido ayuda porque el día de ayer salí inconsciente, pido justicia porque no se quieren hacer responsables, ya que me tronaron el cuello y me dañó el cerebro", dice el texto.

Posteriormente, una sobrina del afectado, explicó que Gerónimo trabaja como estilista y que mantiene a sus dos hijas y a su madre, y que perdió el conocimiento después del masaje, por lo que lo llevaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla.

Tras la revisión de los médicos, y detallarle tratamiento, además de recetarle antinflamatorios para el cuello, descartaron un riesgo mayor.

El paciente regresó a su hogar, la madrugada del 25 de noviembre, comenzó a presentar síntomas de parálisis.

Ante la situación, familiares lo trasladaron al Hospital General del Norte, donde, tras revisarlo, los médicos señalaron que podría presentar daño cerebral, además de la posibilidad de que quede en estado vegetativo.

También los seres queridos de Gerónimo acudieron a los baños de vapor buscando al responsable y que les den respuestas.

Por lo anterior, los familiares del hombre afectado presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, acción por la cual los baños de vapor ya fueron clausurados.

Tras los hechos el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, dio a conocer que además de clausurar el establecimiento, ya están llevando a cabo la investigación correspondiente.

