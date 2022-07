Viral: "Para refrescarse", captan a hombre con cerveza dentro de refrigerador

Un hombre que se volvió viral en Twitter, luego de que fuera captado refrescándose con una cerveza ni más ni menos que dentro de un refrigerador. Los hechos ocurrieron en el municipio de General Terán, Nuevo León. Fue a través de la cuenta de la usuaria de Twitter Yadith Valdez (@yadithvaldez) en dónde se viralizó el peculiar momento.

Captan a hombre en refrigerador por altas temperaturas, en un negocio de General Terán… Ojalá no se enferme ����… pic.twitter.com/mJyr0GaQol — Yadith Valdez (@yadithvaldez) July 23, 2022

En la grabación, se puede escuchar a alguien decir: "Mire nomás, ¿cuál calor pal primo? Así es como se refrescan aquí en el depósito, primo. ¿Cómo andamos primo?".

Como respuesta ante el comentario, el hombre dentro del frigorífico, que portaba un sombrero vaquero, no muestra señas de molestia, e incluso saluda con la mano a quien lo grabó.

El video que ya es viral en Twitter, cuenta hasta el momento con 168 retuits, y más de 109 mil reproducciones.

Internautas reaccionan a video de hombre dentro de refrigerador

Como es usual en este tipo de casos, los internautas no perdieron la ocasión para comentar su asombro ante el actuar del hombre del video.

"Con estos calores y sin agua a esto se siente orillada la gente", "Esos de Terán son bien loquillos", "Los Simpson lo predijeron", "Esos maestros aguantan hasta el apocalipsis" y "No quepo, si no ya estaría en el Oxxo de la esquina".