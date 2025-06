Naomi Sofía Figueroa Álvarez se convirtió en el centro de atención en redes sociales luego de que, durante una transmisión en vivo, hiciera una alarmante declaración relacionada con la muerte de un perro. La exservidora pública mencionó el hecho mientras hablaba sobre la práctica religiosa que sigue, advirtiendo que estaba protegida por un ritual que supuestamente le habría eliminado a sus enemigos.

Tras el revuelo, Figueroa ofreció una disculpa pública en otro video difundido recientemente, donde manifestó arrepentimiento por sus palabras y explicó que su declaración había sido producto del miedo. Aseguró que todo lo que mencionó era falso y fue dicho en un momento de vulnerabilidad.

“Quiero aclarar también que lo que yo dije en ese video es totalmente una mentira, una mentira dicha desde mi vulnerabilidad, desde miedo, ya que hay personas que me amedrentaban con ese tema y que se dedicaban a eso”, expresó.

La exfuncionaria aclaró que ya no pertenece al gobierno de Guadalajara desde el 31 de mayo, y que desde los 18 años ha llevado una vida independiente. También insistió en que no sería capaz de hacer daño a un animal, ya que es amante de los animales y tiene mascotas propias.

“Quiero de verdad aclarar que yo sería una persona incapaz de hacerle daño a un animal, ya que yo tengo mascotas y me gustan mucho los animales, de verdad no tengo palabras y esto lo afronto como una ciudadana más, ya que yo desde el 31 de mayo no formo parte del gobierno de Guadalajara”, declaró.

En el video, visiblemente afectada, reiteró que afronta la situación como cualquier ciudadana, ofreciendo disculpas por el impacto generado.

“Buenas noches, mi nombre es Naomi Sofía Figueroa Álvarez y hoy quiero hablar sobre el video que ha circulado recientemente, o últimamente. Primero que nada, quiero pedir una disculpa pública por lo que dije, porque ha causado mucha indignación, sentimiento y estoy muy arrepentida sinceramente”.

“Lo siento mucho, estoy muy apenada y de verdad esto lo afronto como una ciudadana más y estoy dando la cara y haciéndome responsable de lo que yo dije, quiero de verdad, ni tengo palabras, sinceramente”.

A pesar de sus explicaciones, muchos usuarios en redes sociales han expresado escepticismo respecto a la autenticidad de su arrepentimiento. En los comentarios, algunos internautas exigen justicia por el presunto acto de crueldad contra el perro al que, según la declaración original, se le habría cercenado la cabeza.

“Ojalá que se haga justicia por el perrito, ya que obviamente ella no lo dijo de broma ni jugando, literalmente está la grabación de todo lo que dijo”, escribió un usuario. “No estás arrepentida y apenada, te sentiste acorralada”, opinó otro.

El video original continúa circulando en distintas plataformas digitales, generando reacciones de indignación y rechazo.

