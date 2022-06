Viral: ¡Este triunfo es de los dos! Joven se gradúa y agradece el esfuerzo de su padre

"Todo salió de este puesto de Elotes", escribió Hugo Ponce, un joven oriundo de Torreón que acaba de terminar la carrera de mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Coahuila, consciente de que el logro también es de su padre, un vendedor de elotes.

A través de sus redes sociales, Hugo compartió unas imágenes acompañadas de un texto dedicado a su papá y su historia no ha tardado en viralizarse.

"Bendito sea el trabajo de mi papá. Papá, por fin acabamos, este triunfo es de los dos, por fin llegamos a la meta, y en serio no sé cómo agradecerle por tanto apoyo durante estos años. Y todo salió de este puesto de Elotes. Gracias por enseñarme a nunca darme por vencido, gracias por todo papá", escribió el ahora mercadólogo.

En la misma publicación, Hugo Ponce exhortó a que la sociedad consuma productos locales, pues incluso una compra mínima puede hacer la diferencia.

"Razita hermosa, los invito a consumir de puestos o tiendas locales, aún así sea una compra mínima están ayudando muchísimo a la economía de otros, gracias a ustedes pude culminar mi carrera", agregó.

Asimismo, Hugo Ponce no se olvidó de dar las gracias a su madre, pues en otra publicación resaltó el importante papel que ella tuvo durante todo su proceso académico.

"Bendita seas madre. Mamá, muchísimas gracias por el apoyo en todo este proceso, por esas enseñanzas desde chiquito, eras la mejor maestra, este no es mi triunfo es de los dos, gracias por preguntar si tenía tarea y recordarme, gracias por levantarte cada mañana a trabajar para que no me faltara nada, gracias por ese almuerzo tan rico que me mandabas para tener fuerzas en la universidad, por esa comida tan deliciosa mientras estaba en la casa teniendo clases en línea, Te amo tanto como no tienes idea, no sé cómo agradecerte por todos estos años de aguante. Gracias por todo, eres una guerrera".

La historia ya está dando la vuelta en redes sociales y muchos usarios han aplaudido los valores que demuestra Hugo Ponce, pues al final consideran que lo más importante es ser agradecido con la familia.

