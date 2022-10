En un video recientemente compartido por los internautas de redes sociales como lo son Twitter y Facebook, el presidente Andrés Manuel López Obrador supuestamente expresa sus deseos por extender su mandato más allá del periodo de los 6 años aprobado constitucionalmente.

Al supuesto video que circula en redes, usuarios han reaccionado de manera negativa, abonando a la campaña de desprestigio del presidente, puesto que con pruebas ya se ha dado a conocer que el video está manipulado.

Así es, AMLO no propuso cambiar las leyes con una reforma que le permita ampliar su periodo de mandato. La alocución del video está manipulada, pues en realidad lo que él está expresando es su rechazo a la idea.

En las imágenes virales, López Obrador asegura: "Podríamos pensar en proponer una reforma para ampliar el periodo presidencial... Decía el finado Vicente Fernández: 'Si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejo de cantar'... Porfirio Díaz se quedó también con la excusa de que le faltaba tiempo".

¿Cuál es el contenido original del video?

La grabación une distintos recortes de una intervención de López Obrador en el estado de Guerrero, y el metraje original demuestra que el presidente rechazó esa opción.

Una búsqueda inversa de los fotogramas permite identificar que se trata del discurso que dio el presidente el pasado viernes en el pueblo de Aquilpa, municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, durante una gira de trabajo en ese Estado.

Según el metraje original y la transcripción del discurso, López Obrador menciona que hay que aprovechar el tiempo para ejecutar los proyectos de infraestructura y caminos rurales, y que le quedan 23 meses de mandato en los que quiere "cumplir con todos los compromisos".

A continuación, el mandatario dice: "Podríamos pensar en proponer una reforma para ampliar el periodo presidencial, pero eso sería contrario a nuestros principios, a nuestros ideales, sería traicionarnos, porque somos maderistas y sostenemos el lema, el criterio, del sufragio efectivo, del voto efectivo".

¿Qué fue lo que pasó?

En cambio, el video viralizado solo se queda con el inicio de la frase, que recorta y une al fragmento disponible en el minuto 33.37, cuando el presidente cita al cantante Vicente Fernández. "Decía el finado Vicente Fernández: 'Si ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejo de cantar, si ustedes no dejan de trabajar en los caminos, en las obras para beneficio del pueblo, nunca les va a faltar el presupuesto, no les va a faltar el presupuesto, no les va a faltar", asegura López Obrador.

Después, el video manipulado todavía añade un último fragmento, el del minuto 15.36, cuando el presidente critica a la dictadura del general Porfirio Díaz, que gobernó el país de 1880 a 1911 hasta que dejó el cargo tras la Revolución Maderista de 1910. Y, más adelante, reitera: "Por eso no podemos de ninguna manera ampliar el tiempo (del mandato), pero sí podemos trabajar más para que estos 23 meses rindan".

La Constitución de México determina un periodo presidencial de 6 años y no permite la reelección.

