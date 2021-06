"Violencia puede desfigurar la democracia”: especialista

Estados Unidos (EU) debería prestar más atención a la violencia que sacudió la campaña electoral en México.

John Avlon, analista político de la cadena estadounidense CNN, hizo una evaluación de las elecciones y señaló que tras el asalto al Capitolio y la negativa de los senadores republicanos a que se realice una investigación independiente, en EU comenzó a hablarse más del riesgo “de que se normalice la violencia política”. Recalcó que no es un escenario imposible, porque “la democracia está bajo amenaza”.

Puso como ejemplo lo que está pasando en México y la reciente campaña electoral, marcada por la violencia, con al menos 96 candidatos o políticos asesinados desde septiembre, de acuerdo con la consultora Etellekt.

“Gran parte de la violencia viene del crimen organizado, la corrupción y los intereses políticos y la gran mayoría de estos crímenes queda sin resolver”, señaló.

La elección, dijo, fue vista como un referéndum de la “autodescrita como presidencia populista de izquierda” de Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador, recordó, resultó no sólo no ser lo opuesto al ex presidente Donald Trump, sino que comparte con él, además de una estrecha relación, una serie de características que, indicó retomando un artículo de la revista The Economist, son comunes en los populistas, entre los que incluyó al presidente brasileño Jair Bolsonaro, el primer ministro de India, Narendra Modi, y el de Hungría, Víktor Orbán.

MQ