Video exhibe daño ambiental del Tren Maya

A través de un video compartido en redes sociales, el biólogo Roberto Rojo, integrante del colectivo Sélvame del Tren, exhibió los daños que causa la construcción del Tramo 5 sur del Tren Maya en las cuevas y cenotes.

En el video se muestra cómo los postes instalados en cuevas y cenotes causan daños al entorno natural, y respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se trata de un montaje.

“Andrés Manuel dices que estos son montajes, bueno, creo que estos montajes no los tiene ni Steven Spielberg, estas pilas que están poniendo para hacer este tonto tren y si dices que hay un recubrimiento especial para no dañar al medio ambiente, bueno, me gustaría que me explicaras cuáles son los compuestos de este recubrimiento para no dañar el medio ambiente nos puedes explicar a la nación”, cuestionó el biólogo en su video.

Al mismo tiempo que cuestionaba al presidente, mostraba "recubrimiento" con el que cuentan esos pilates, que en palabras de Roberto, está contaminando el agua y llegará al arrecife de coral provocando que muera.

El biólogo también recordó que pese a que un juez ordenó desde febrero suspender las obras del Tramo 5 sur, las máquinas siguen operando.

“Esos sonidos son de máquinas que están trabajando el día de hoy con una suspensión de un juez, esas máquinas están trabajando de manera ilegal".

Cabe recordar que el 16 de febrero pasado, un tribunal federal dictaminó la suspensión de las obras del Tramo 5 sur del Tren Maya, que conecta Playa del Carmen con Tulum, hasta que el gobierno federal demuestre haber llevado a cabo estudios de impacto ambiental en la región.

No obstante, el gobierno federal no ha acatado la orden de suspensión, e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo 5 norte el pasado 29 de febrero.

