Vicente Fox recupera su cuenta de X tras comentarios hacia Mariana Rodríguez

Después de un mes de suspensión debido a comentarios dirigidos hacia Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, la cuenta de Vicente Fox en X ha sido reactivada.

Hay que recordar que el pasado 25 de noviembre a través de sus redes sociales, el expresidente se refirió a la ahora precandidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Monterrey, como "dama de compañía".

"Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía", escribió.

A lo que Mariana Rodríguez respondió: "No soy una dama de compañía. Soy mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar".

La cuenta del expresidente contaba con casi un millón y medio de seguidores y la abrió en julio de 2010.

El lunes 27 de noviembre, el partido naranja presentó una denuncia en contra del expresidente por violencia política de género hacia la influencer.

La queja fue interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por las publicaciones hechas por el expresidente.

Vicente Fox agradece a quienes están a favor de la libertad de expresión

Luego de que fuera suspendida su cuenta, el expresidente informó que estaba trabajando para restablecerla y defendió su lucha por la democracia, las libertades y la libertad de expresión. Dijo que, a su modo, y por amor a México, no dará marcha atrás.

"Este es el proceso electoral más importante de la historia moderna del país. Estaré con todo a mi modo y con mi estilo, tenemos que sacarlos de Palacio Nacional", acotó.

Vicente Fox dijo no saber qué pasó, ni quien causó el cierre de su cuenta de Twitter. "Lo importante es que hoy ya estamos aquí".

Agradeció los muchos comentarios de quienes "hoy" están a favor de la libertad de expresión.

