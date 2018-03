Vicente Fox es un majadero y vulgar: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, respondió al ex presidente Vicente Fox que es muy majadero y vulgar, luego que éste último dijo que al tabasqueño le valen madre las instituciones.

"No voy a contestar esas groserías, es muy majadero, muy vulgar", dijo.

En entrevista con medios en Colima, el aspirante presidencial por la coalición de partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) aclaró que no caerá en ninguna provocación. Esto luego de que Fox afirmó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que a "Lopitoz, le valen madre" las instituciones.

"Están muy nerviosos porque estamos arriba en las encuestas, vamos a ganar en buena lid la elección presidencial. No voy a caer en ninguna provocación. Voy a ser respetuoso, esos insultos, esas majaderías, afectan a quien lo expresa de esa forma", indicó López Obrador.

Anaya, demagógico

En otro tema, López Obrador calificó de demagogia los dichos de Ricardo Anaya, aspirante a la candidatura presidencial por la alianza Por México al Frente, de llevar a la cárcel al Presidente Enrique Peña Nieto y al ex presidente Felipe Calderón, si se comprueba que cometieron actos de corrupción.

Aclaró que "no se puede atropellar la legalidad" ya que la Constitución solo permite juzgar al Presidente por el delito de traición a la Patria.

"No se puede atropellar la legalidad, que explique Anaya qué tipo de denuncias, qué delitos, en qué instancias. Ahora yo quisiera que Anaya explicara cómo va a meter a la cárcel a Peña, de qué lo acusa, si es por corrupción en dónde va a acusar y que proceda, que ya de una vez vaya a la procuraduría o a donde corresponda y presente la denuncia, pero que no esté haciendo demagogia, que no esté tratando de engañar a la gente", indicó.

En tono de broma, el tabasqueño dijo que de una vez Ricardo Anaya debe meter a la cárcel también a los ex presidentes Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

"Cuál es el delito que se va a perseguir en el caso de Calderón, y que ya se siga con Fox, con Zedillo y Salinas, que los meta a la cárcel. Pero nada más que nos diga cómo le va a hacer", sostuvo.

Recordó que él presentó una denuncia en contra del Presidente Peña Nieto por traición a la Patria cuando se aprobó la Reforma Energética, pero le dieron "carpetazo".

LS