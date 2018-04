Verificado2018: Una encuesta falsa pone a López Obrador "inalcanzable"

Un nueva encuesta falsa, supuestamente hecha por The New York Times, se ha difundido en grupos de Facebook con la leyenda: “Inalcanzable OBRADOR VIVA NUESTRO MODERNO HÉROE PATRIO”.

La publicación, realizada el 3 de abril, afirma que Morena cuenta con el 78% de preferencias, en segundo lugar el PAN con 12% seguido del PRI con 8% y el cuarto lugar para Zavala con 2%.

El propio candidato, publicó en su cuenta de Twitter otra encuesta del 3 de abril donde si bien aparece a la cabeza de las preferencias, cuenta con 34 por ciento de la intención de voto y la brecha con el segundo lugar es de 20 puntos porcentuales.

Según esta encuesta telefónica del día 3 de abril, con estos números iniciamos la campaña ---> https://t.co/qzcf4lMXQq pic.twitter.com/E4ECCe7Xsb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 7 de abril de 2018

La encuesta falsa fue publicada en el grupo de Facebook “Morena Camina con Ya Sabes Quien al 2018” y ya cuenta con mil 300 reacciones y se ha compartido mil 309 veces.

The New York Times no ha hecho tal encuesta y es la segunda ocasión en que se le atribuye al diario estadunidense una encuesta falsa.

El pasado 14 de marzo, el grupo de Facebook Yucatán con Meade publicó una encuesta del NYT que colocaba a la cabeza de las preferencias electorales al candidato José Antonio Meade.

Ante esta situación, el director editorial del New York Times en Español, Elías López confirmó que el diario no realizó la encuesta y que esos resultados son falsos.