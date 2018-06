Verificado2018 Falso, que López Obrador iba primero en encuestas de 2012

Andrés Manuel López Obrador habría alcanzado 45% de la intención de voto en 2012 y, pese a ello, perdió, como sugiere una encuesta que circula en redes sociales, difundida por Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN. Sin embargo, la información es falsa.

Hoy, como hace 6 años, #EncuestaREFORMA pone a @lopezobrador_ en primer lugar, no duden que esto se repita de nuevo en 2024, en su cuarta candidatura! pic.twitter.com/4ztwFzd8P3 — Gustavo Madero (@GustavoMadero) 30 de mayo de 2018

En realidad, la encuesta mostrada corresponde a las preferencias electorales en el Distrito Federal, donde el 10 de abril este candidato se encontraba 10 puntos por delante de Enrique Peña Nieto, con 35% y doblaba la intención de voto por Josefina Vázquez Mota, con 18%.

El candidato al Senado por el PAN Gustavo Madero compartió la imagen de la encuesta y señaló que “hoy, como hace 6 años, #EncuestaREFORMA pone a @lopezobrador_ en primer lugar, no duden que esto se repita de nuevo en 2024, en su cuarta candidatura!”.

Pese a contener información falsa, el tuit obtuvo más de cinco mil 200 interacciones en Twitter.

La imagen que difundió Madero se publicó en la página 10 del informe del 31 de marzo - 2 de abril de 2012 que entregó Reforma al entonces Instituto Federal Electoral (IFE), donde se señala que ese cuadro corresponde a la intención de voto de los capitalinos.

Lo cierto es que el 31 de mayo de 2012, Reforma publicó en su portada una encuesta nacional en la que López Obrador se situaba con el 34% de la intención de voto, cuatro puntos por debajo de Peña Nieto.

Aunque López Obrador redujo la brecha a lo largo de la campaña, como señala el periódico, en ningún momento superó los resultados de Peña Nieto en las encuestas.

Propaganda contra encuestas

Las encuestas comúnmente son utilizadas como propaganda electoral o descalificadas cuando los resultados no se adecúan a la estrategia de un candidato.

López Obrador, por ejemplo, ha criticado las encuestas de Reforma en otras ocasiones, como después del primer debate, cuando Ricardo Anaya salió ganador. En esa ocasión, López Obrador señaló que la encuesta estaba “cuchareada” y que “no refleja la realidad”.

O cuando, en agosto de 2016, calificó la encuesta de este mismo diario como “cuchareada”.

Sin embargo, este candidato celebró la última encuesta del diario, publicada el 30 de mayo, en la que este candidato obtuvo el 52% de la intención de voto. “La encuesta de hoy del Reforma nos obliga a redoblar esfuerzos. No aflojar el paso. Viene a la memoria aquella consigna de cuando comenzamos en Tabasco: "¡Compañero, escucha, en la hamaca no se lucha!"”, tuiteó López Obrador.

La encuesta de hoy del Reforma nos obliga a redoblar esfuerzos. No aflojar el paso. Viene a la memoria aquella consigna de cuando comenzamos en Tabasco: "¡Compañero, escucha, en la hamaca no se lucha!". pic.twitter.com/xqHNXGq7K5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 30 de mayo de 2018

Margen de error

Roy Campos, director de la encuestadora Consulta Mitofsky, señala que en periodo electoral es “muy común” tratar de distraer la atención diciendo que van a fallar las encuestas.

Añade: “lo que las encuestas miden es la probabilidad de ocurrencia de los eventos; no miden ni pronostican lo que va a pasar. Hoy es muy probable que López Obrador gane, pero no hay certeza; tiene 95% de probabilidades de ganar y 5% de perder, pero hay cosas que ocurren con menos del 5% de probabilidades. Es una probabilidad baja, pero no nula”.

“También existe la posibilidad de que las encuestas estén captando algo mal, como la espiral del silencio o el voto de vergüenza; gente que no se atreva a decir ‘voy a votar por el PRI’ y puede que en la soledad de la urna voten por ellos. Pero también al revés: el PRI le da beca, le da programas sociales, y dicen que van a votar por él, pero al final votan por Andrés Manuel”, agrega Campos.

Encuestas de 2006

La imagen de las encuestas de 2012 se ha compartido en redes sociales junto a otra de las elecciones de 2006, en la que también se sitúa a López Obrador encabezando las encuestas. La foto corresponde una publicación de Reforma del 16 de marzo de 2006.

Si bien este candidato inició liderando la preferencia de voto en las elecciones de ese año, pasó de tener un 41% de intención de voto, en marzo, a 36% en junio, sólo dos puntos por encima de Felipe Calderón, quien le había superado en las encuestas de abril y mayo.