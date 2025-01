Desde el 2 de enero de 2025 y hasta el 30 de junio del mismo año, estará vigente el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria en la Ciudad de México, anunciado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). Este plan, gestionado a través de la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), tiene como propósito principal reducir emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública.

Calendario de Verificación: ¿Cuándo es tu turno?

La verificación vehicular se organiza de acuerdo con el último dígito de las placas y el color del engomado. Para los primeros meses del año, corresponde a los automóviles con placas terminadas en 5 y 6 y engomado amarillo, quienes deberán realizar el trámite entre enero y febrero.

Turno de enero y febrero de 2025:

Terminación de placa: 5 y 6

Color del engomado: Amarillo

Para completar la verificación, es obligatorio que los vehículos estén al corriente en el pago de tenencia, no tengan infracciones pendientes ni adeudos relacionados con sanciones ambientales. Si estas condiciones no se cumplen, no será posible realizar el trámite.

Costos de la Verificación

El precio de los hologramas dependerá de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 2025, que será publicada por el INEGI. Con base en la UMA de 2024, los costos estimados son:

Holograma Cero: 5.625 UMAs (aproximadamente 542.85 pesos).

Hologramas 1 y 2: 4 UMAs (cerca de 434.28 pesos).

Holograma Doble Cero: 10 UMAs (alrededor de mil 085.70 pesos).

Fechas del Calendario de Verificación Vehicular 2025

Enero y febrero: Engomado amarillo, placas terminadas en 5 o 6. Fecha límite: 15 de marzo de 2025.

Febrero y marzo: Engomado rosa, placas terminadas en 7 o 8. Fecha límite: 15 de abril de 2025.

Marzo y abril: Engomado rojo, placas terminadas en 3 o 4. Fecha límite: 15 de mayo de 2025.

Abril y mayo: Engomado verde, placas terminadas en 1 o 2. Fecha límite: 15 de junio de 2025.

Mayo y junio: Engomado azul, placas terminadas en 9 o 0. Fecha límite: 15 de junio de 2025.

Multas por Verificación Extemporánea

Los propietarios que no cumplieron con la verificación del segundo semestre de 2024 deberán pagar una sanción equivalente a 20 UMAs. Esta multa les otorga un plazo de 30 días naturales para realizar y aprobar la verificación.

En caso de que el trámite no sea aprobado dentro de ese periodo, se deberá cubrir una nueva multa, esta vez de 40 UMAs, con otro plazo de 30 días. Si la situación persiste, el monto ascenderá a 80 UMAs, repitiéndose este proceso hasta que el vehículo cumpla con las normativas.

El pago de la multa no exime a los automóviles de cumplir con las restricciones del programa “Hoy No Circula” ni con las disposiciones del Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales.

