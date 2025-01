Si uno de tus propósitos de Año Nuevo es obtener tu licencia de conducir permanente, es importante que sepas que la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha habilitado un portal en línea para facilitar el trámite. Aquí te explicamos paso a paso cómo agendar tu cita y qué requisitos necesitas para obtenerla este 2025.

¿Cómo agendar una cita para la licencia de conducir permanente?

Independientemente de si ya cuentas con una licencia tipo A o si es la primera vez que vas a tramitarla, puedes agendar tu cita a través del Sistema de Citas en Línea de la Semovi en el siguiente enlace: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Para acceder al sistema, deberás ingresar con tu cuenta de Llave CDMX. Si no tienes una, necesitarás crearla proporcionando tu CURP, código postal, correo electrónico y número de celular.

Una vez dentro del portal, selecciona la opción "Agendar cita" y responde a la pregunta: ¿Ya cuentas con una licencia tipo A?

Ya tengo una Licencia tipo A y quiero obtener la permanente

Nunca he tramitado una Licencia tipo A

Ya tengo una línea de captura pagada

Si ya cuentas con una licencia, deberás ingresar el número correspondiente y la Línea de Captura que confirma el pago único de $1,500.00 pesos. Después, selecciona la sede y horario de tu preferencia.

En caso de ser la primera vez que tramitas una licencia, podrás descargar la "Guía Básica de Seguridad Vial de la Ciudad de México", donde encontrarás información esencial para aprobar el examen teórico obligatorio.

Requisitos para tu cita:

Comprobante de domicilio vigente

Identificación oficial

Es importante mencionar que si has tenido sentencias relacionadas con hechos de tránsito o has sido sancionado por el programa Conduce Sin Alcohol, no podrás solicitar la licencia permanente.

¿Hasta cuándo puedo tramitar mi licencia permanente?

El proceso para tramitar la licencia permanente comenzó en noviembre de 2024 y estará vigente hasta diciembre de 2025.

De acuerdo con la Semovi, entre el 16 de noviembre y el 30 de diciembre de 2024, se han emitido más de 207,320 licencias permanentes en la Ciudad de México. De estas, el 83% corresponde a personas que ya tenían una licencia tipo A, mientras que el 17% son nuevos conductores que aprobaron el examen teórico. Además, el 28.64% de quienes ya contaban con una licencia realizaron su trámite de manera completamente digital.

