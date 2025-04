Si vives en la Ciudad de México o en el Estado de México y tienes un auto a gasolina, prepárate: la verificación vehicular no es opcional, es un trámite obligatorio y toca dos veces al año. No hacerlo a tiempo no solo puede salir caro, también tiene implicaciones para el medio ambiente.

¿Qué es la verificación vehicular?

Básicamente, se trata de una revisión técnica que evalúa el estado general del vehículo y, lo más importante, cuánto contamina. El objetivo es reducir las emisiones nocivas que respiramos todos los días. Afortunadamente, los autos híbridos y eléctricos están exentos, pero si tu auto no entra en esta categoría, te toca cumplir.

¿Quiénes deben verificar antes de que termine abril?

Durante este mes, el calendario apunta a los vehículos con engomado rojo y placas que terminan en 3 o 4. Este periodo corresponde al bimestre marzo-abril, así que el último día para verificar es el 30 de abril.

Si dejas pasar la fecha, el castigo no es menor:

En la CDMX, la multa por verificación extemporánea es de $2,271.

En el Edomex, asciende hasta los $3,394.

Y sí, tendrás que pagarla para poder seguir haciendo trámites como cambio de propietario o reemplacamiento.

¿Cómo es el proceso de verificación?

Aquí te dejamos el paso a paso para que vayas sobre seguro:

Agenda tu cita

Requisitos de documentos

Identificación oficial

Tarjeta de circulación

Comprobante de última verificación o pago por verificación extemporánea

Si tu auto es nuevo: copia de la factura (CDMX) u original (Edomex)

Llega puntual

Preséntate al menos 10 minutos antes de tu cita.

Paga el trámite

CDMX:

$738

Edomex:

Holograma 1 y 2: $453

Holograma 0: $566

Holograma 00: $1,131

Así que si tu engomado es rojo y tu placa termina en 3 o 4, ve preparando documentos y agenda tu cita lo antes posible. Evita multas y contribuye a un aire más limpio.

MF