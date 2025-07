El teniente general John Brennan del Comando África del Pentágono de Estados Unidos alertó por la presencia de cárteles mexicanos en África.

"Hay grupos yihadistas que operan en la periferia de Angola y Namibia. El Estado Islámico tiene franquicias en Mozambique y Sudáfrica. Y también hay un problema emergente con los cárteles de la droga mexicanos y que creemos está empeorando con el tiempo", declaró en una conferencia de prensa virtual.

"El problema de los cárteles de la droga exportando, creando drogas en el continente y luego exportándolas a Europa, Estados Unidos, Australia y para el consumo interno en África, es un problema creciente", dijo Brennan.

En la misma sesión informativa, el embajador Robert Scott subrayó el compromiso continuo del cuerpo de fortalecer las alianzas en África para promover la estabilidad y la defensa colectiva a través de soluciones rentables lideradas por africanos que minimizan la participación militar directa de EU.

Uno de los 11 comandos unificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el AFRICOM es responsable de las operaciones militares estadounidenses, la cooperación en seguridad y las actividades relacionadas en toda África, excluyendo a Egipto.

La misión de AFRICOM incluye la lucha contra el terrorismo, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la respuesta a las crisis y la promoción de la seguridad y la estabilidad regionales. Hace una semana, el senador estadounidense Ted Cruz advirtió que los cárteles mexicanos de la droga tienen actualmente "mayor capacidad operativa" con drones que las agencias del orden de Estados Unidos.

Durante la audiencia Protegiendo los cielos: aplicación de la ley, drones y seguridad pública, del Comité de Asuntos Judiciales del Senado de Estados Unidos, realizada el pasado martes 22 de julio, el republicano Cruz dijo que "los drones se han convertido en un arma", en un "sistema de entrega del terror".

Aseguró que no sólo sirven para traficar drogas, sino para "espiar, atacar civiles, asesinar líderes, chocar con aviones, destruir edificios". Son, dijo, "el rostro moderno de la guerra" y se han transformado en una "amenaza inmediata para nuestra seguridad nacional".

Cruz se refirió específicamente a la situación en la frontera sur de EU y a la destreza con la que hoy los cárteles mexicanos utilizan drones. "En nuestra frontera sur, los cárteles ahora operan flotas de drones, contrabandeando fentanilo, coordinando cruces ilegales y bloqueando la vigilancia estadounidense. Han formado unidades especializadas de drones. Han arrojado bombas [en suelo mexicano]. Han desplegado bloqueadores de señales", denunció el senador por Texas.

Con los drones, aseveró, también "transportan armas, teléfonos y drogas" al interior de Estados Unidos, incluso en prisiones federales. Y lo que es peor, dijo: "Los drones actualmente están superando a nuestras fuerzas del orden en todos los frentes". Cruz alertó de que "si el Congreso no actúa ante esta amenaza, las consecuencias no serán teóricas. Se medirán en vidas perdidas, drogas distribuidas y ataques horrorosos contra nuestra nación. Si el Congreso no actúa para detener esta amenaza, ¿quién lo hará?", concluyó.

