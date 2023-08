Manuel Velasco Coello, aspirante del Partido Verde a la candidatura presidencial por Morena y su grupo experimentaron un episodio en el cual fueron detenidos y agredidos por un grupo de agentes de la Policía Estatal de Veracruz después de su recorrido por las ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos y Acayucan en el estado de Veracruz.

El equipo de comunicación de Velasco Coello confirmó la veracidad de la información y además indicó que el senador y su equipo planean presentar una denuncia formal en contra de la Policía Estatal de Veracruz y todas las personas responsables involucradas.

En un principio, el periodista Salvador García Soto, compartió a través de su cuenta de Twitter, un video en el cual se puede observar cómo una camioneta de la Policía local detiene aparentemente el avance de la caravana del aspirante a la candidatura presidencial por el partido Morena. En el video se puede ver que más de cuatro miembros de seguridad descienden de la camioneta.

Luego discuten con un hombre que posiblemente es un integrante del equipo del senador con licencia por el Partido Verde Ecologista de México.

"La corcholata verde Manuel Velasco fue detenido esta tarde en Coatzacoalcos por un convoy de la Policía Estatal de Veracruz que le cerró el paso a su camioneta mientras encañonaron a su chofer, al senador y a sus acompañantes. Los interrogaron por media hora y luego los dejaron ir. ¿Mensaje de Cuitláhuac?", informó el comunicador en la red social.

Después de los hechos registrados, Velasco habló en entrevista para Radio Fórmula y dijo que los habían encañonado y retenido cerca de media hora.

"Nos cerraron el paso, nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron nada, eran policías de Veracruz. No he hablado con Cuitláhuac García", mencionó.

Finalmente dijo que pedirá una explicación al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con aún no se comunica tras lo sucedido.

MF