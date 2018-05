Venezolanos piden apoyo contra elecciones en su país

Aproximadamente 30 ciudadanos oriundos de Venezuela que radican en Mérida se manifestaron en la Plaza Grande del Centro Histórico como parte del movimiento internacional "20M", que busca que las naciones que dan refugio a los venezolanos "salgan de la neutralidad" y desconozcan el proceso electoral de ese país, al que califican de "fraudulento" y amañado.

La cirujana dentista Zenaid Hecht Mendoza, quien llegó a México hace 4 años y lleva 6 meses viviendo en Mérida, informó que la comunidad venezolana "exiliada de la dictadura de Nicolás Maduro" llevó a cabo manifestaciones en las naciones en las que se refugiaron para pedir que los países se solidaricen con ellos y desde Yucatán decidieron apoyar ese movimiento.

Se trata -comentaron- que a nivel internacional se desconozca el proceso electoral de Venezuela, al que consideran fraudulento, ya que en la boleta solamente aparecen el propio Maduro y "otra persona con su misma ideología, no hay ni habrá cambio de ningún tipo", externaron.

"Mucha gente dice que nos dejamos poner la dictadura, que votamos por él pero no es así. Intentamos muchísimas veces salir del gobierno y no podemos. La oposición está encarcelada o muerta. No vamos a salir de la dictadura sin el apoyo de los países hermanos, que reconozcan que hay una dictadura y tienen que tomar medidas para ayudarnos", expuso.

Comentó también que es necesario que los países implementen acciones respecto a la situación política y social de Venezuela, ya que son 5 millones las personas que huyen de esa nación "y cada vez vamos a ser más, el venezolano que no sale es porque no puede".

Calcularon que en Mérida hay cerca de mil 400 venezolanos y que aunque en el país no les han cerrado las puertas las condiciones para que permanezcan no son muy fáciles.

Relataron que en Brasil, Colombia y Perú hay campos de refugiados, donde naciones como Canadá mandan apoyo humanitario.

No obstante, en México no existen espacios así y sería idóneo que contaran con ello, ya que la presencia de la comunidad venezolana "puede comenzar a afectar al país".

Precisó la profesionista que el primer caso de sarampión registrado recientemente en México "lo trajo un niño venezolano", por las condiciones de falta de higiene en ese país.

"No sería malo que no solamente tomaran medidas a nivel gubernamental respecto al fraude electoral sino que apoyen institucionalmente a los refugiados, además de que se adopten acciones específicas, como son los trámites de naturalización, ya que en Venezuela hace mucho que no se revisan los pasaportes y aquí son requisito para la naturalización", detalló.

Los venezolanos radicados en Mérida, pidieron la solidaridad de los ciudadanos mexicanos. "Una cosa es emigrar y otra es que cuando ya sientes que no tienes posibilidad de sobrevivir en tu país y no queda otra que irte", comentaron.

Continuaron diciendo: "Salimos con una maleta y ni sabemos a dónde iríamos. A mí me tocó dormir en el piso, pasar frío, hambre, no fue fácil antes de llegar a México", dijo finalmente.

JB