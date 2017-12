Ven retroceso en Ley de Seguridad Interior

Al señalar que otorga un poder discrecional al Ejecutivo federal y que continúa con una estrategia que no ha funcionado, Edna Jaime, directora de México Evalúa y Marco Valerio Pérez Gollaz, administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, ven un retroceso en la Ley de Seguridad Interior que se aprobó el jueves en la Cámara de Diputados.

Edna Jaime señaló que la legislación contiene elementos que dan margen al abuso e indicó que se necesitan más contrapesos para regular la actividad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

“Había propuestas legislativas más equilibradas que no fueron consideradas y sí creo que lo que quedó nos pone en una zona de riesgo porque da mucho poder discrecional al ejecutivo federal porque todo lo que haga el Ejército en el campo de la seguridad interior será información clasificada como seguridad nacional y no tendremos acceso a ella”.

“Se deberían incluir mecanismos de vigilancia, de transparencia y de evaluación y lamentablemente no fue así. Todavía queda pendiente su aprobación por el Senado y espero que lo senadores asuman una postura más responsable”.

Marco Valerio Pérez Gollaz señaló que el Gobierno federal no termina de entender lo que es la seguridad, pues indicó que lo ven solamente como el uso de la fuerza pública y la reacción.

“El Gobierno federal no ha apostado en fortalecer a la institución más cercana al ciudadano desde los municipios, no han optado por generar presupuestos para que las policías municipales sean capacitadas y orientadas en la prevención”.

“Lo que hace el Gobierno federal es generar una ley para un actuar que no tiene más que resolver y atender al tema de reacción. No va al tema de prevención, a resolver por qué en el país hay violencia y las instituciones son cada vez más vulnerables y menos fuertes”.

Falta claridad en ley

Rodrigo Soto Morales (académico de la UP)

Rodrigo Soto Morales, profesor de Derecho a la Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana (UP), señaló que falta precisión en tres puntos importantes de la Ley de Seguridad Interior: la temporalidad, la justificación para la declaratoria y las facultades de investigación.

Soto Morales explicó que la Ley de Seguridad Interior no militariza a la seguridad pues señaló que el tema de la seguridad nacional es responsabilidad del Ejecutivo. “No militariza a la seguridad pública, estamos hablando de un tema de seguridad nacional. El concepto de seguridad interior pertenece a la seguridad nacional no a la pública. Está hablando de una situación de emergencia y de un estado de excepción donde los gobiernos locales ya no tienen la capacidad de facto de hacer frente a un riesgo o amenaza”.

“Creo que se está cometiendo un error en el reclamo. El dictamen aprobado ayer establece un procedimiento para que el ejecutivo actúe cuando está en peligro la soberanía, permanencia y la integridad del Estado mexicano en su conjunto. Esas facultades de investigación y de proceder siempre han existido en la Constitución Mexicana y de forma más clara a partir del 2004 con la Ley de Seguridad Nacional”.

Por su parte el ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez afirmó que analizará, en caso de ser aprobada, la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Expresó preocupación por algunos de sus contenidos. “Exhorto a la mayor prudencia, al mayor debate, a la mayor reflexión y también a la mayor integralidad en los diversos temas”, señaló durante una conferencia de prensa en Washington.