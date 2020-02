Van contra funcionarios que utilicen al gobierno para su beneficio

Si existen pruebas de que algún funcionario está utilizando al gobierno o sus bienes para beneficio propio o de partidos políticos, se procederá de inmediato, anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador pidió investigar las denuncias y pruebas en contra de funcionarios cuando estos son acusados de intervenir en asuntos partidistas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Eso no se va a permitir. Ya no hay partido de Estado, ese es otro cambio. No se permite el que se utilice al gobierno para favorecer a partidos o candidatos. No se acepta. Si hay pruebas de que alguien está utilizando al gobierno, los bienes del gobierno, que son de todos no son de un partido como era antes, si esto se constata la misma Secretaría de la Función Pública (SFP) procede de inmediato", dijo.

El mandatario se refirió a las acusaciones en contra del coordinador general de Programas para el Desarrollo en el gobierno, Gabriel García Hernández, en el sentido de que se está beneficiando de su posición como jefe de los llamados súper delegados de aprovechar su cargo para buscar beneficios electorales para Movimiento Regeneración Nacional.

Dijo que si se constatan acusaciones de este tipo, la Secretaría de la Función Pública deberá proceder "de inmediato" para despedir a los funcionarios que se aprovechen, denunciarlos ante la Fiscalía Anti Corrupción y ante la FEPADE.

Dijo que si se comprueba que existe este tipo de involucramiento en actos partidistas por parte de funcionarios de su administración, se deberá reglamentar el impedimento legal para que después se presenten como candidatos.

"Yo no voy a sudar calenturas ajenas, no voy a proteger a nadie. Yo ya no me pertenezco, vine a encabezar una transformación y no voy a estar solapando actos de ilegalidad y corrupción. Habría primero que probar que se están involucrando y eso podría llevar a una iniciativa, a reglamentar que quien desempeñe ese cargo no puede ser candidato", dijo.